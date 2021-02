Pocos minutos para Campazzo

El base argentino tuvo poca participación en el triunfo de su equipo Denver Nuggets ante Oklahoma City Thunder por un ajustado 97 a 95. No fue una gran noche para Facundo Campazzo ni tampoco para el conjunto conducido por Malone, que igual pudo mejorar así su récord en lo que va de la temporada, que ahora es de 14 victorias y 11 derrotas, para posicionarse en el séptimo lugar de la Conferencia del Oeste.



El base de la Selección Argentina se mostró errático en cada uno de sus ingresos que, paradójicamente, también fueron los peores pasajes de Nuggets. Jugó 6m12s y no sumó para la estadística: no anotó puntos, ni rebotes o asistencias.