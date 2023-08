Polémica y enojo en el Lobo por Rey Hilfer

Los ánimos en Gimnasia no vienen siendo los mejores, porque en medio de algunas diferencias con quienes to­man las decisiones futbolísticas y un presente en la Copa de la Liga que no es el esperado, con el conjunto albiazul cada vez más complicado con el descenso de la tabla anual, ahora la designación de los árbitros para la fecha 3 de la Copa de la Liga volvió a levantar la temperatura tanto en los hinchas como en la Comisión Directiva.

Esto sucede porque Leandro Rey Hilfer será quien dirija el partido del sábado a las 15:30 cuando el Lobo reciba a Independiente y el enojo de los simpatizantes albiazules se debe a que el juez estuvo designado en el VAR durante el encuentro del Rojo con Vélez el pasado domingo. Allí, sobre el final y cuando el resultado iba 1-1, Fernando Rapallini decidió cobrar una dudosa falta a Martín Cauteruccio y después a instancias del VAR se le comunicó que fue dentro del área (sin certezas) para que el platense cobre penal, sin ir a chequear su decisión viendo el contacto en el monitor del Libertadores de América.

Esa jugada fue la polémica del fin de semana debido a las dudas que dejó tanto el cobro de la falta como así también la decisión de Rapallini de no ir a verla, aunque no hay certezas de que Rey Hilfer lo haya llamado al colegiado nacido en nuestra ciudad. De esta manera y en un partido fundamental por el descenso, que en el caso de Sebastián Romero puede decidir su continuidad o no a cargo del conjunto platense, crecen las dudas y las teorías conspirativas en este fútbol argentino que no se puede despegar de estas conjeturas.

Cabral entrenó y fue presentado

El central Yonathan Cabral pasó la revisión médica el lunes y esta vez se hizo presente en Estancia Chica para tener su primera práctica en la mañana de ayer. Cabral llega en calidad de préstamo desde Atlético Tucumán sin cargo ni opción de compra, pero finalmente la cesión será hasta junio del 2024, aunque el Decano tendrá una cláusula de repesca a finales de este año.

De esta manera, Sebastián Romero ya sumó un nuevo soldado a sus filas debido a que Matías Abaldo está a la par de los compañeros desde inicios de la semana y lo vieron muy bien desde el cuerpo técnico. Con la vuelta de Leonardo Morales, las posibilidades de las titularidades de Rodrigo Saravia, Pablo De Blasis o el propio Abaldo, hay chances que esta mañana se pueda ver el armado del posible 11 para recibir al Rojo donde seguramente habrá muchas modificaciones.

“Por ahora Pintado se queda en Defensor”

En la mañana de ayer, Alberto Ward habló con el programa deportivo Gambeta, donde el mandamás de Defensor Sporting reconoció las negociaciones de Gimnasia por Juan de Dios Pintado, pero afirmó que su salida por ahora no es posible: “Acá estamos peleando por clasificar a Copas y Pintado no tiene cláusula de salida. Es el mejor lateral de Uruguay y lo retuvimos pensando en un beneficio para el club. Por ahora no se mueve de acá”.

De esta manera, aunque desde el Lobo siguen intentando, si el Violeta continúa firme en su postura, a pesar del acuerdo con Juventud Las Piedras (dueño de su pase) por la compra del 50% y el deseo del defensor, la llegada de Pintado está muy complicada y el libro de pases cierra mañana a las 20 para continuar pujando o busca otra opción.

La Reserva va a Domínico

A partir de las 11, la Reserva de Gimnasia visitará a sus pares de Independiente en el predio de Villa Domínico, donde los dirigidos por Lucas Lobos buscarán conseguir la primera victoria en la Copa Proyección tras la derrota con Talleres y el empate frente a Colón. Con el regreso de Lautaro Chávez a las canchas después de 11 meses por una rotura de ligamentos cruzados, el Lobo quiere traerse tres puntos a La Plata.

La Joya viene entrenando con Primera desde hace semanas pero ante la necesidad de hacer fútbol, seguramente este será el primero de algunos partidos en Reserva para ganar ritmo y luego ya estar disponible para la Copa de la Liga.