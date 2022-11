Por episodios racistas, el francés Kylian Mbappé reconoció que pensó en renunciar a su Selección

Kylian Mbappé reveló hoy que pasó por su mente la chance de renunciar al seleccionado francés de fútbol por haber sufrido episodios de racismo.

"No puedo jugar cuando las personas me gritan simio. Pensé en no volver a jugar en la selección francesa", reconoció el goleador y figura del París Saint Germain, en una entrevista concedida a la revista estadounidense Sports Illustrated.

"Después, me tomé un tiempo para reflexionar con todas las personas que juegan conmigo y me convencieron de continuar. Sentí que no estaba dando un buen mensaje si me rendía cuando las cosas no salían como yo esperaba y creo que ese puede ser un buen ejemplo para muchas personas", señaló el compañero del crack rosarino Lionel Messi en PSG.

Por otra parte, Mbappé también dio a conocer el llamado del presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando estuvo a punto de ser transferido al Real Madrid de España.

"Fueron varias las llamadas. Macron me llamó y me dijo: Se que estás por irte y lo que quiero decirte es que eres muy importante en Francia. No quiero que te vayas porque tienes la posibilidad de hacer historia aquí y porque todos te aman", señaló el goleador y campeón del mundo en Rusia 2018.

"Ir al Real Madrid hubiese sido lo más fácil, pero soy francés, hijo de París y ganar algo con el PSG es algo muy especial", agregó Mbappé.