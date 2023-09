Portugal se enfrenta a Luxemburgo por las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024

Este lunes, los grupos D y J cierran su doble jornada de Eliminatorias a la Eurocopa 2024. Portugal, capitaneada por Cristiano Ronaldo, se enfrentará a Luxemburgo por la fecha 6.

El conjunto portugués lleva puntaje perfecto hasta el momento con cinco partidos jugados y cinco victorias. Además convirtió 15 goles y no recibió ninguno.

Sin embargo, no será el único encuentro a disputarse en el día de hoy. También jugarán Armenia vs Croacia, Eslovaquia vs Liechtenstein, Letonia vs. Gales y Islandia vs. Bosnia y Herzegovina.