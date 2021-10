PSG lo ganó de la mano de Di María

PSG volvió a hacer valer su jerarquía y logró dar vuelta un encuentro complicado ante el último campeón de la liga francesa. En el Parque de los Príncipes, derrotó 2-1 a Lille con goles de Marquinhos y Di María. Descontó para la visita, David.

Cabe destacar que los de Pochettino no comenzaron de la mejor forma, ya que se fueron en desventaja al descanso. Después, sin tener demasiado juego vistoso pero apostando a su jerarquía individual, PSG logró dar vuelta la historia en el último cuarto de hora. Primero Marquinhos niveló las acciones y luego Fideo Di María, puso el 2-1 en el final del juego. La mala noticia, fue que se retiró lesionado.

Por su parte, Messi no tuvo un buen encuentro, más allá de algunas pinceladas y salió reemplazado en el entretiempo por Icardi. La Pulga no ha encontrado su nivel hasta el momento al igual que Neymar. El argentino ha entrenado diferenciado por algunas dolencias y fue preservado, pensando en la Champions. Más allá de no haber contado con Mbappe, el elenco de París se mantiene líder con 31 puntos y le saca 10 puntos de ventaja a Lens, que juega este sábado.