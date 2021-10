Unidos de Olmos recibió un duro cachetazo en su viaje a Bahía Blanca para jugar la primera final, buscando el acceso al Torneo Regional Amateur, contra Huracán de White. El encuentro de ida terminó con un 4-1 en contra y la revancha será la semana que viene; posiblemente en el estadio Diego Maradona, lo que sería algo increíble para el elenco del oeste platense.

En diálogo con El Clásico, el técnico del equipo, Leandro Sarco, le explicó a este ­multimedio: “El viaje fue agotador, para un equipo amateur, tantas horas de viaje te mata. Tenemos el sabor amargo de la derrota, fue muy abultado el resultado. El primer tiempo termina 0-0; y después nos meten un gol y ahí entramos en un desorden general, parecía que se nos terminaba la final, no entendimos que teníamos la vuelta. Entramos en un ­descontrol donde en 15 minutos nos hicieron cuatro goles”.

Y agregó: “Estábamos acostumbrados a ganar todos los partidos, creo que no tuvimos la paciencia necesaria. Y después, jugar un partido a las 16 con 37 grados de calor es una locura. No es una excusa porque es para los dos equipos, pero nuestros jugadores estaban muertos del cansancio. No se podía respirar en el banco, paramos tres veces a tomar agua, tuvo algo que ver en el rendimiento”.

“Había caras largas en el vestuario. Noso­tros veníamos con 13 partidos sin perder, ellos estaban acostumbrados a estar seguros de que lo iban a levantar cuando se ponía adverso. Nos pasó con Crisfa, con Estrella, ahí pecamos de apurados, de buscar el gol y con una ventaja de 1-0 de visitante; con el marco y cómo se dio todo, en la cancha nuestra hubiera sido distinto. Son errores de los que hay que aprender. No nos tienen que dar por muertos. Es un equipo con carácter y que va a dar pelea hasta el final”, expresó.

“Nosotros demostramos que tenemos juego, tenemos mucha garra y carácter, ante cualquier resultado vamos a dar lo máximo. Más allá de cómo salga el partido, quiero que mis jugadores se vayan vacíos de la cancha. Ojalá ganemos y festejemos el miércoles que viene, pero sino con la frente en alto e intentar ganar la Liga”, completó.

La fecha se juega el sábado

Este sábado habrá acción en el campeonato liguero, donde uno de los duelos destacados será el que jueguen Unidos y Everton en Olmos; al tiempo que el campeón, Alumni, recibirá a Criba en Los Hornos. Finalmente, San Lorenzo jugará contra Curuzú Cuatiá.