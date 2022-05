Durante esta semana nacieron los rumores en el Bajo Flores afirmando que la dirigencia de San Lorenzo buscaba a Néstor Gorosito para reemplazar a Pedro Troglio, mientras Fernando Berón termina el interinato este fin de semana. Como adelantó diario Hoy, desde Gimnasia afirman que no hubo contactos formales, como así también tiene una cláusula debido a que el contrato del entrenador termina en diciembre, y así el Ciclón debería poner dinero para efectuar la salida.

Ayer por primera vez habló el presidente Gabriel Pellegrino en el programa Cómo te va, donde afirmó: “Pipo (Gorosito) tiene contrato hasta diciembre y tiene una cláusula. Queremos que respete el contrato hasta el final, todo esto se armó con él, estamos disfrutando de un momento de tranquilidad deportiva”. Además, agregó: “Se entiende que San Lorenzo lo llame, pero nos gustaría que se respete el contrato. Que Pipo salga campeón y en diciembre se vaya a San Lorenzo, jaja”.

Con respecto al momento que está viviendo Gorosito, el mandamás Tripero dijo: “Lo veo bien a Pipo, al plantel, veo bien al club en general. Pipo consiguió una tranquilidad que no teníamos. Los resultados acompañaron y cuando no acompañaron él nos dio una tranquilidad que siempre es necesaria, es un grupo muy sano, muy de fútbol, no tiene doble discurso, él lo que habla lo trabaja, estamos muy contentos”.

La Reserva cayó y podría haber clásico

En la mañana de ayer, Gimnasia cerró la fase regular de la Copa de la Liga Profesional donde cayó por 3-1 frente a Newell’s en Estancia Chica. De esta manera, quedó en el cuarto lugar de la Zona 1 por lo que hay muchas chances de que haya clásico platense en los cuartos de final. La Reserva de Sebastián Romero y Nicolás Cabrera ya estaba clasificada desde el lunes cuando empataron Argentinos-Platense pero hoy tenía la oportunidad de quedar segundo o tercero si ganaba y esperaba otros resultados.

Con un equipo alternativo al estar clasificado, el Lobo se puso en ventaja rápidamente a los 11 minutos con gol del pibe Joaquín Rojas, que jugó su primer partido como titular y convirtió, pero luego en cuestión de un rato, Nahuel Manganelli tuvo tres errores claros que la Lepra aprovechó para irse 3-1 al entretiempo. Luego, en la segunda parte, el Tripero no pudo revertir y así quedó el resultado final.

Por el momento se cruzarían Estudiantes-Gimnasia en City Bell salvo que hoy Lanús le gane por más de 3 tantos a Central Córdoba de Santiago del Estero.