Racing: Capria se reunió con Alfaro

Tras la salida de Fernando Gago, la Academia continúa en la búsqueda de un entrenador. Es por esto que en la mañana de ayer, el director deportivo, Rubén Capria, se reunió de manera virtual con Gustavo Alfaro, el principal candidato para quedarse con el puesto tras la negativa de algunos nombres como Hernán Crespo, los mellizos Barros Schelotto o Martín Anselmi. Sin embargo, tampoco quieren tomar una decisión apresurada. Por esta razón, el mánager también se juntó con algunos dirigentes y referentes del plantel para determinar cuáles son los pasos a seguir en los próximos días.

El Mago está pasando por un presente convulsivo en la Academia. En la derrota por 2 a 1 ante Platense como local fue insultado por los hinchas que estaban presentes en el Cilindro, y las principales opciones que barajó para suceder a Gago le rechazaron la propuesta. Lo cierto es que Alfaro no parece ser del gusto del mánager, o al menos no estaba entre sus preferencias. Es por esto que no quiere apurar la decisión para ver si se puede ampliar el abanico de posibilidades.