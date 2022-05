Racing y una duda para el duelo clave ante Boca

Racing se prepara para la semifinal ante Boca de la Copa de la Liga, en su mejor momento futbolístico del semestre. Ante esto, su entrenador, Fernando Gago, tiene una duda en el ataque entre dos nombres, con el fin de lograr el objetivo de jugar la final en Córdoba.

Mientras el equipo ya sale de memoria, Matías Rojas o Fabricio Domínguez se pelean el lugar por el extremo derecho para acompañar a Copetti y Chancalay. Por lo que trascendió, el equipo se sabrá cerca de comenzar el encuentro, que se disputará este sábado a partir de las 17 en el Néstor Díaz Pérez.

De no mediar inconvenientes, el once de la Academia sería: Chila Gómez; Mura, Sigali, Insua, Piovi; Miranda, Moreno, Alcaraz; Domínguez o Rojas, Copetti y Chancalay. Cabe destacar que Racing, no perdió en lo que va del certamen.