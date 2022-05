NBA: con el argentino Luca Vildoza, los Bucks están a un paso de la final

Toda la acción y emoción de las definiciones en los play­offs de la liga de básquet más importante del mundo traerá una nueva noche de alto vuelo. En el marco de las semifinales de la Conferencia Este, Milwaukee Bucks y Boston Celtics se roban todas las miradas en una de las series más peleadas y parejas de la temporada.

En la noche del miércoles, los últimos campeones en el cual en sus filas forma parte el argentino Luca Vildoza, consiguió el quinto punto al quedarse con un importante triunfo en condición de visitante por 110 a 107. De esta forma, los Bucks inclinaron la balanza a su favor y pusieron el cuadro por 3 a 2 quedando así a solo un paso de alcanzar la instancia final.

El griego Giannis Antetokounmpo volvió a conducir a su equipo a la victoria y fue el goleador en los ganadores, con 40 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias, aunque el partido se definió con dos acciones defensivas fundamentales del base Jrue Holiday, quien aportó 24 unidades, 8 tableros y 8 pases gol.

En los Celtics, que podrían quedar eliminados de los playoffs esta noche, no alcanzaron los 34 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias de Jayson Tatum.

Desde las 20:30 en el Fiserv Forum, donde Milwaukee Bucks es local, se podrá definir al finalista de este apasionante cruce. En caso de una victoria de los de Boston, se deberá jugar un séptimo punto, programado para el próximo domingo.

En la otra semifinal de la Conferencia Este, se encontraban disputando el sexto punto al cierre de esta edición los equipos de Miami Heat y Philadelphia 76ers. Los Heats llegaban al duelo liderando la serie por 3 a 2 y en caso de obtener la victoria ya se asegurarían su lugar en la final.

En la Conferencia Oeste, una de las revelaciones de la temporada, Memphis Grizzlies, le dio una soberana paliza a Golden State Warriors por 134-95 en condición de local para descontar en la serie y ponerse 2-3.

Los de Stephen Curry no pudieron sellar su lugar en la final, fueron una sombra de lo que suelen ser y Memphis no tuvo piedad en un encuentro que llegó a tener una diferencia de 55 puntos en el tercer cuarto. La gran noche colectiva de los locales, con siete jugadores en dobles dígitos, le permitió a los Grizzlies forzar un sexto juego, el cual se llevará adelante hoy en casa de los Warriors.

En el otro cruce para conocer al otro finalista, Dallas Mavericks y Phoenix Suns animaban el sexto punto al cierre de esta edición. En el global los Suns de David Booker y Cris Paul se imponían por 3 a 2 por sobre los de Luka Doncic.

Campazzo habló sobre su futuro en la NBA

El base argentino se encuentra de vacaciones en el país y habló sobre su presente y futuro en la liga más importante del mundo, en la que durante esta temporada no contó con muchos minutos en Denver Nuggets.

“Hay que esperar todavía, recién el primero de julio se abre el mercado y ahí se puede hablar con los equipos que estén interesados. Antes no se puede hacer nada, así que por más que mi fuerte no es la paciencia y la tranquiladad, no queda otra que esperar”, dijo el cordobés.