Rally Dakar: los hermanos Benavides denunciaron errores en la hoja de ruta

El Dakar 2022 terminó su primera etapa para las motos, donde hubo 181 kilómetros de enlace y 333 de especial para unir Jeddah con Hail. Fue una jornada dura para los candidatos, ya que varios se perdieron y se retrasaron, como el caso de los hermanos Kevin y Luciano Benavides. Gran actuación del argentino Pablo Copetti en cuatriciclos, mientras que Manuel Andújar se retrasó por un golpe y no pudo mantener el liderazgo conseguido el sábado. En autos, Lucio Álvarez fue cuarto con su Toyota Hilux y Sebastián Halpern resultó sexto con el Mini del equipo X-Raid Mini JCW Team. El segundo tramo se desarrollará en la jornada de hoy entre Hail-Al y Artawiya, con 568 kilómetros totales, de los cuales 338 serán cronometrados.

En motos, Daniel Sanders marcó un tiempo de 3h43m10 y quedó en lo más alto del clasificador de la primera etapa. El chileno Pablo Quintanilla fue segundo a una diferencia de 2m7s y tercero llegó Matthias Walkner a 8m31s del australiano. Varios de los candidatos a quedarse con el título tuvieron inconvenientes con la navegación. Uno de ellos fue Kevin Benavides, quien culminó 20° en la etapa, a más de 34 minutos del líder. Por su parte, su hermano Luciano fue 40°, también complicado con la navegación. A su vez, Diego Gamaliel Llanos, otro de los argentinos, fue 25°.

“Fue una jornada difícil hoy, en la cual hubo un par de errores en el roadbook (hoja de ruta); no estaba correcta para poder encontrar uno de los way point (punto de paso obligatorio). Nos hemos visto afectados varios pilotos de diferentes equipos, perdimos muchísimo tiempo ahí. Así que no era la mejor manera de empezar el día uno”, aseguró Kevin.

Detrás de los hermanos Benavides, los otros argentinos fueron Diego Gamaliel Llanos (32º), Diego Noras (52º), Joaquín Debeljuh Taruselli (61º) y Matías Notti (137º).

Autos

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) marca el rumbo y lo escoltan el francés Sébastien Loeb con el prototipo del Bahréin Raid Xtreme y el checo Martin Propkop con un prototipo Ford. Mientras que el español Carlos Sainz también tuvo inconvenientes con la navegación y llegó a la meta en la posición 27º con su Audi eléctrico.

En esta categoría hay buenas actuaciones de los argentinos. Lucio Álvarez fue cuarto con su Toyota Hilux y Sebastián Halpern resultó sexto con el Mini del equipo X-Raid Mini JCW Team. En tanto, Orly Terranova terminó 12º con el prototipo del Bahréin Raid Xtreme y Juan Cruz Yacopini, 14º con otra Toyota Hilux.

Cuatriciclos

Manuel Andújar se retrasó por un golpe y no pudo mantener el liderazgo conseguido el sábado tras ganar el primer tramo de velocidad. El actual campeón de la especialidad terminó décimo. El triunfo correspondió al lituano Laisvydas Kancius y detrás llegó el chileno Giovanni Enrico. Tercero fue el mejor argentino, Pablo Copetti (nacido en Córdoba y nacionalizado estadounidense), delante del mendocino Francisco Moreno (todos con Yamaha).

Camiones y UTV

En camiones hubo un dominio absoluto de los rusos, Kamaz con Dmitry Sotnikov, Eduard Nikolaev y Anton Shibalov. Por último, en UTV quedó adelante el polaco Aron Domzala, quien lideró el 1-2 de Can-Am delante del estadounidense Austin Jones.

El particular casco en honor a Lionel Messi que usó Andújar

Ganó el Rally Dakar en 2021 y es campeón mundial de Rally Raid, pero Manuel Andújar se maneja con la humildad de siempre.

El año pasado en el podio final mostró a pleno su orgullo argentino y festejó con una bandera, un barbijo con los colores albicelestes y su buzo conserva ese color. Por eso se puso muy feliz del título que obtuvo la Selección argentina en Brasil cuando ganó la Copa América. La hazaña y Leo Messi aparecen en un casco que estrenó en este Rally Dakar y lo hizo con la victoria en el primer día, a bordo de su Yamaha YFM 700 R del equipo 7240.