Retroceder nunca, rendirse jamás

En la tarde de hoy, el Lobo jugará una final en el estadio Claudio Tapia cuando visite a Barracas Central con el objetivo de volver a la victoria tras dos partidos y decir presente en la lucha por la punta de la Liga Profesional, como así también mantener su lugar en puesto de Copa Libertadores en la tabla anual. Con la apertura del telón de la fecha 22, Gimnasia irá de visitante a Barracas en una de las últimas chances que tiene para mostrarse vivo en la disputa por el torneo, donde cada vez se suman más rivales y la parte alta de la tabla está que arde.

Con motivo de este partido y tras el entrenamiento matutino de ayer, Néstor Gorosito habló en conferencia de prensa donde confirmó el equipo para mañana con dos modificaciones, como así también hizo un balance de lo hecho por el Albiazul hasta acá, sabiendo que el final del año está a la vuelta de la esquina y cada vez quedan menos jornadas. Respecto al 11, el DT dijo: “Tratamos de corregir las cosas que no estamos haciendo bien en los últimos partidos. El otro día tuvimos muchos buenos movimientos, pero no con la velocidad necesaria. Eso es por todos los partidos que jugamos”. Además, agregó: “Los que saldrán a la cancha serán Rey; Enrique, Morales, Piris, Colazo; Steimbach, Cardozo, Alemán, Muro; Sosa y Soldano”.

En cuanto a lo que viene viendo del equipo en las últimas fechas, que sumó tres de los últimos 12, el entrenador hizo su análisis: “Estamos jugando apurados y eso no puede pasar. Todos estamos tratando de meter el gol, fallamos en el último pase. Hay que volver al camino que nos trajo hasta acá. Tenemos que tirar todos para el mismo lado y continuar en este camino. Dejamos de mirar la tabla de promedios, peleamos por cosas importantes y seguimos ilusionados”.

Por último, Gorosito hizo hincapié en cómo vienen las negociaciones respecto a su renovación de contrato que termina en diciembre: “Todavía no volvimos a hablar de las renovaciones, mi representante tuvo que viajar por un pase pero todo sigue encaminado. Sé que en el medio hay elecciones y habrá otras listas”. Y sumó: “Tuve contacto con otros candidatos pero dije que no voy a hablar porque lo considero una falta de respeto ya que todavía no son Comisión y lo pueden tomar mal”.