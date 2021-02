River, a punto de perder a su máxima figura

River Plate, primer rival de Estudiantes de La Plata en el comienzo del torneo, aún con día y horario a confirmar, pero que será el fin de semana del 12 de febrero, está a punto de perder a una figura, Nacho Fernández. Además, no sería el único, sino varios más.



Mientras tanto, en el Pincha esperan que esto le juegue a favor, aunque trabajan para levantar el nivel futbolístico propio y dar el golpe en el debut del certamen doméstico ante el Millonario.



En cuanto a River, el requerimiento máximo de Marcelo Gallardo a la dirigencia del club de Núñez para garantizar su continuidad era no desmantelar el equipo y sustentar con nombres de calidad varias de sus líneas. Hasta ahora, el Millonario no incorporó y tampoco vendió futbolistas, aunque algunos de los integrantes del plantel parecen tener su futuro con otros colores.



En este sentido, Atlético Mineiro piensa venir con todo por Nacho Fernández. Si bien el mercado brasileño abre el 1° de marzo, el Galo ya puede arreglar contratos. Ante esta situación, tiene pensado hacerle uno al mediocampista por tres temporadas y ofrecería seis millones de euros limpios.



La propuesta aún no es formal, pero todo indica que llegará más temprano que tarde y que Marcelo Gallardo ya no contará más con el volante zurdo, quien resignaría el 15% de la operación que le corresponde, el 5% de su parte del pase y una deuda que tiene la Banda con él para que el pase se lleve a cabo sin mayores complicaciones.



Por otra parte, también podrían irse Milton Casco, Santiago Sosa (recibió una oferta del Atlanta United de la MLS) y Gonzalo Montiel.