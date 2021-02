Buscan reforzar la seguridad del Bosque

Tras el robo sufrido días atrás, donde delincuentes entraron al Juan Carmelo Zerillo, violentaron la puerta e hicieron desmanes dentro del estadio para luego robarse alrededor de $100.000 que pertenecían al Departamento de Tenis, ahora las autoridades Triperas buscan diferentes maneras de reforzar la seguridad de las distintas sedes. Hasta el momento no hay detenidos luego de la denuncia de Leonardo Sánchez, el intendente del Bosque, quien se dio cuenta de los destrozos y el robo tras llegar a 60 y 118 y ver forzada la puerta.



En la causa interviene la UFI 9 de Autores Ignorados del Departamento Judicial de La Plata mientras la Policía continúa con la investigación. A este hecho se le suman los antecedentes donde la sede, en especial el LoboShop, y el propio estadio habían sufrido robos durante la pandemia pero los delincuentes fueron aprehendidos a los pocos minutos devolviendo las pertenencias a la institución.



A pesar de este grave hecho, desde el club no ha salido ningún comunicado oficial y los hinchas Triperos se han enterado del robo mediante periodistas o por medio de los trabajadores del estadio. Estos últimos robos que han sucedido no le caen bien a los socios ni a quienes practican las diferentes disciplinas porque ha sido una suma importante de dinero.