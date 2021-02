Le ganó al coronavirus y volvió a nacer

En el marco de la pandemia del coronavirus, por primera vez un protagonista del deporte platense estuvo muy cerca de perder la vida por esta enfermedad. Sin embargo, con la misma elasticidad con la que se sacaba de encima defensores en el estadio del Bosque durante la década de 1980, Gabriel Pedrazzi superó el obstáculo más difícil de su vida: estuvo cinco días en terapia intensiva, sufrió las consecuencias del virus, tuvo extraños síntomas, y finalmente en las últimas horas logró salir de la clínica Altea.

“La pasé muy mal. Pensé que me iba. Estuve cinco días en terapia intensiva y fue una pesadilla. Por un momento pensé que no salía más. Sufrí episodios de temblores en el cuerpo, un dolor de espalda impresionante y la garganta que parecía que tenía fuego por cómo me ardía”, reveló el exdelantero y socio del Lobo en contacto con este diario.



Ya hospedado nuevamente en su casa, Pedrazzi recordó que “todo comenzó con un dolorcito de garganta y se fue complicando. Pasé unos días muy mal, pero muy mal…”.



“Cuando se me iban los temblores sentía como si me hubiera pasado un tren por encima. El doctor Fernando Marra me llegó a mirar con lágrimas en los ojos cuando estaba en terapia porque veía que la medicación no me hacía efecto. Y yo lo veía a él también sufrir por lo que me estaba pasando”, expresó el exatacante que fue transferido a Italia a finales de los 80.



“En todo este tiempo, a mi teléfono celular llegaron mensajes de muchos socios e hinchas de Gimnasia que estuvieron encima o se fueron enterando de lo que me había pasado”, reveló Pierino.

“A Gimnasia le dediqué 50 años de mi vida. Me hubiera gustado que algún dirigente del club se contacte conmigo para preguntar cómo estaba. Por lo menos eso…”, remarcó Pedrazzi.



“Todos los días me hacían un electro y estudios. Esto que me pasó me sirvió para pensar muchas cosas. Me hizo reflexionar”, confesó.



La actualidad de Gimnasia



Mientras Gabriel Pedrazzi peleaba por su vida en la clínica de calle 80, en el Lobo comenzaron a trabajar Mariano Messera y Leandro Martini. Este último fue dirigido por Pedrazzi en el año 2008, cuando Pierino era el entrenador de Villa San Carlos. Y desde ese momento las cosas no quedaron bien.



“Estoy contento por Chirola (Romero), Nicolás Cabrera, el Profe y por Potrerito. Pero no puedo decir lo mismo de Leandro Martini, quien siempre me achacó que yo le había quitado dos años de su vida porque no lo ponía como titular en Villa San Carlos. Ahora él es el técnico y va a tener que poner y sacar jugadores de Gimnasia. Ahora está del otro lado”, confesó.



“Me acuerdo que ese momento los jugadores de Villa San Carlos cobraban 100 pesos. Yo logré que cobren un incentivo por partido ganado. Un día vino al vestuario y me dijo que le había hecho perder dos años de su vida porque lo mandaba al banco de suplentes. Hoy es él que tiene que elegir entre poner jugadores titulares o suplentes”, recordó Pedrazzi sobre su pasado como entrenador de San Carlos.



“Él se encargó de abrirle el camino a (Facundo) Besada en Villa San Carlos. Besada no tiene nada que ver, pero él no perdonó que lo ponga de suplente”, recordó Pedrazzi.



“Ahora me quiero terminar de recuperar y trabajar para poder integrar el Departamento de Fútbol del club algún día. Voy a trabajar para un Gimnasia mejor”, concluyó el exdelantero albiazul.