El ex entrenador de Olimpo fue acusado de "pedir favores sexuales" para formar parte del equipo

La dirigencia había apoyado al entrenador hace varios días para que continúe en su labor como director técnico del plantel profesional. En las últimas horas, por motivos personales, Alejandro Abaurre abandonó su trabajo y también la ciudad.

Tras la decisión de la comisión directiva en confirmar a Abaurre en su cargo, los jugadores tomaron la postura de denunciar al entrenador si seguía al mando del plantel, según La Brújula 24.

Varias versiones afirmarían que Abaurre "pedía favores sexuales" para ser parte del once titular. Además, otras versiones lo vincularían a una situación compremetedora con un jugador del plantel dentro del vestuario.

Tras dejar su cargo, Alejandro Abaurre expresó en un video: "Quería dejarles un mensaje a todos los hinchas de olimpo. Agradecerles por el tiempo que me tocó pasar acá. Me voy de la mejor manera del club porque me han tratado de la mejor forma posible. Por problemas personales tengo que cesar el cargo y dejarlo por esas cuestiones, pero uno siempre va a tener la esperanza de poder volver algún día, porque quedó un desafío, y ojalá lo pueda volver a cumplir”.