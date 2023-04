¿River recupera a Kranevitter?

Una muy buena noticia tuvo Martín Demichelis en su regreso a las prácticas con el equipo millonario, que tras la goleada frente a Huracán no descansó y puso manos a las obras en su predio pensando en lo que será el partido del jueves frente a Gimnasia en el Monumental.

Ya en conferencia de prensa el entrenador se había referido al volante central de pasado en la Selección Argentina, al asegurar que: “Lo necesitamos, se viene una seguidilla de partidos de mucho desgaste”.

Cabe destacar que el ex Atlético Madrid, entre otros clubes europeos, volvió a entrenar a la par de sus compañeros en la mañana de ayer. Pero tomando en cuenta los plazos de recuperación, no sería parte del once para recibir al Lobo. Eso sí, en caso de emergencia el técnico millonario podría contar con él, aunque sea para utilizarlo como alternativa.