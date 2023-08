Rollheiser es buscado por los grandes de Brasil

Una de las grandes figuras de Estudiantes de La Plata en lo que va del año es, sin dudas, Benjamín Rollhesier. Goleador, asistidor y manija del equipo que dirige Eduardo Domínguez. Pero, como cada vez que un joven jugador destaca en el fútbol argentino y logra mantener ese rendimiento con el correr de los partidos, ahora es pretendido por varios equipos brasileños y hasta de Europa. En este caso, más allá de los llamados de diferentes dirigentes de clubes de Suramérica y Europa, los que ahora pidieron por Benjamín Rollheiser son los hinchas del Timao, quienes iniciaron una particular campaña en redes sociales.

En esa linea, y hace poco menos de dos semanas, respecto de una comparación del exjugador de River con Messi, Eduardo Domínguez dijo: “La comparación tiene que ser con la máxima expresión. Me parece que tiene cosas, si entendemos eso no es que es Messi”. En la previa del cruce entre Estudiantes y Goiás por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el DT habló maravillas de Rollheiser y continuó dando su mirada de la situación: “No sé cuándo saldrá otro. Claro que hoy es uno de los jugadores más determinantes del fútbol argentino y él tiene que aprender a cuidar lo que está logrando. No le fue gratis lo que está viviendo”.

Sobre su valor, en las últimas horas Juan Sebastián Verón dio algún detalle de lo que podría salirle al club que lo venga a buscar. Los 15 millones de dólares que dijo la Brujita parecen ser el monto que ven con agrado en City Bell si es que tienen que desprenderse del futbolista ahora. Por lo pronto, el jugador sube su valor en base a buenos rendimientos, gambetas, asistencias y grandes goles como el del último miércoles contra el Goiás en Brasil por Sudamericana.

Interesado hay varios: Corinthians, São Paulo, Palmeiras, CSK de Moscú, Besiktas, entre otros. Sin embargo, por ahora es de Estudiantes.