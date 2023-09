Rompió el maleficio de los penales

Cada vez que Estudiantes de La Plata se topaba con la definición por penales, los hinchas del elenco pincharrata se tomaban la cabeza, y es lógico. Hace varios años que el conjunto hoy dirigido técnicamente por Eduardo Domínguez no podía ganar con los remates desde los 12 pasos, en algo que se volvió fatídico, de terror, y que también genera mucho debate entre los fanáticos.

Que se tienen que practicar, que es un juego mental, que no se ensayan o que hay que patear de una manera o la otra, o todo junto. Todos opinan y todos tienen su verdad, pero lo concreto es que ayer por la tarde en el Malvinas Argentinas el León se volvió a cruzar con este duro desafío y de una vez por todas los pudo sortear de gran manera, con un triunfo contundente 3-1 ante Independiente de Avellaneda.

Así las cosas, el equipo albirrojo logró terminar con la peor racha en la historia en cuanto a definiciones de los tiros penal. La desgracia comenzó en 2020 en aquella definición contra Laferrere en cancha de Lanús por Copa Argentina, donde Javier Mascherano falló en una ejecución y finalizó el segundo ciclo de Gabriel Milito. Luego, en 2021, vino Independiente, por Copa de la Liga. En 2022, también por el mismo certamen, Estudiantes fue víctima de Argentinos Juniors, en otro duelo jugado en Uno.

El más recordado y el que más duele es el reciente con Corinthians de Brasil, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde el Pincha hizo un partido perfecto pero debido a los fallos en la definición por penales, se quedó afuera de los cuatro mejores de la competencia internacional.

De esta manera, ahora Estudiantes deberá tratar de romper otro escollo. Esto se debe a que hace muchos años que el equipo no logra avanzar a las semifinales de una competencia, en muchas llega a ser protagonista, por ejemplo, en la Copa de la Liga 2021 donde fue animador de su zona, pero no logra dar ese salto de jerarquía para dar ese golpe de campeón. Lo que quiere toda la Familia Pincha. En esta Copa Argentina, el León buscará ir por eso, aunque no será fácil.

Vuelta rápida y a pensar en Tigre

Luego de la gran alegría en el Malvinas Argentinas de Mendoza, la delegación de Estudiantes de La Plata que viajó a suelo mendocino emprendió el regreso de inmediato a Aeroparque, para quedar liberado y poder descansar ya comenzando a pensar en lo que viene.

Justamente el futuro cercano estará en la Copa de la Liga, donde el equipo dirigido técnicamente por Eduardo Domínguez deberá afrontar la cuarta fecha el próximo viernes, desde las 17.00, en Victoria ante Tigre, en un duelo muy complejo, ya que al León es una cancha que no le sienta muy bien.

El grupo quedará liberado hoy y estará volviendo a los entrenamientos mañana por la mañana en el predio Mariano Mangano de City Bell.