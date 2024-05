Rosas del Rosedal se quedó sin nafta en el final y lo aprovechó Ambar Rose

Por GALOPON

Martes de actividad en el teatro del turf del barrio Hipódromo con 11 actos en su cartelera. En la previa, promocionamos al Clásico Joaquín V. Maqueda (G III-1.400 mts.) como una de las carreras más importante de lo que va del año por la calidad de sus protagonistas y no defraudaron. Esto se debe a que en un final cerrado se impuso Ambar Rose, frenando por medio cuerpo a Gran Arrabalera, quedando al pescuezo Rosas del Rosedal, en un final del aloto voltaje. Cabe acotar que las tres primeras integraron la triple fórmula de candidatas de este multimedio.

Cotejo reservado para yeguas de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupó el octavo turno en la programación y contó con sus once participantes y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Rosas del Rosedal con un sport de $2.15 sobre las chances de Near You ($4.80) y de La La Land ($5.60) y entre las tres se “devoraron” la pizarra. El pleito, de los papeles pasó a la pista, y allí Ambar Rose no dejó dudas porque cargando fuerte en la recta quebró a la favorita –que en el final “sintió” esos 200 metros de más- y en la raya frenó la picante atropellada de Una Arrabalera, que hace una semana venía de ganar en esta pista. La diferencia fue de medio cuerpo, mientras que Rosas del Rosedal, al pescuezo, terminaba tercera.

Al abrirse las gateras, sorprendió Una Pasional picando en punta y tras los primeros metros se vio rebasada por Rosas del Rosedal, por Eau Claire y por Dama Amazona. Así al pasar frente a la señal del kilómetro, la favorita no se podía sacar de encima a Eau Claire, quedando cerca Dama Amazona, Una Pasional y Super Celestial.

Con Eau Claire intentando darle caza a la vanguardista, mientras que detrás se iban juntando Dama Amazona, Una Pasional, Super Celestial y La La Land completaron el opuesto; y así, se zambulleron en el codo de la calle 41 con esa postal. En plena elipse el cuadro de situación se mantenía, aunque la puntera no se podía despegar de Eau Claire y tampoco de Dama Amazona, mientras que de atrás comenzaba a mostrarse Ambar Rose.

Al pisar la recta Rosas del Rosedal se desentendió de las nombradas, pero llegó el turno de las que corrían de atrás, tal el caso de Ambar Rose que venía como una tromba y ni que decir de Una Arrabalera que pisó la recta última y que avanzaba por los palos. En el final, la favorita se quedó sin nafta y la victoria fue para Ambar Rose que sin luz frenó a Una Arrabalera, quedando tercera ahí la favorita.

La pupila de Humberto “Colo” Benesperi se movió en 23s.65/100 para los primeros 400 metros; 47s.14/100 para los 800 metros, y 1m.12s.60/100 para los 1.200 metros hasta completar 1m.24s.96/100 para los 1.400 metros de pista normal.