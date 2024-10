Saludo con Insúa y dolor por el empate, así vivió el partido Domínguez

Eduardo Domínguez se fue muy caliente del estadio Guillermo Laza luego del empate de Estudiantes contra Barracas, en el inicio de la fecha 19 de la Liga Profesional. No obstante, previo al comienzo del juego, el entrenador albirrojo se dio un afectuoso saludo con el entrenador del Guapo, Rubén Darío Insúa, que también tiene un vínculo muy especial con el conjunto pincharrata.

Luego, en el juego, la postal del Barba cambió, contrariado con el cuerpo arbitral comandado por Ariel Penel y luego enojado por la igualdad de sus dirigidos. “Este empate es la sumatoria de todas las cosas. Tenemos que ser contundentes, nos está costando, y el empate en la última pelota duele. También tenemos que estar concentrados los 95 o 98 minutos que se jueguen, no podemos regalar estos puntos, no podemos regalar prestigio”, aseguró el DT.

Asimismo, dando su análisis sobre el juego, Domínguez señaló: “Creo que se jugó a lo que quiso Estudiantes todo el encuentro, pero los partidos se ganan en las áreas. No quiero que me invada tanto esta frustración de haber perdido dos puntos, me voy caliente. Creo que podríamos haber administrado mejor la pelota, jugamos largo, pero no fue por meternos atrás. Esto nos tiene que servir de experiencia”.

Finalmente, envió un mensaje al grupo pensando en la competencia interna. “Al que le toque entrar, tiene que aprovechar y ser consciente de la situación. Por supuesto que perdimos dos puntos”, sentenció.

Los jugadores volverán a los entrenamientos este sábado desde las 10:00 en el Mariano Mangano.