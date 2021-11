Salvada la reprise, This Way buscará recuperar la memoria lo más pronto

Arrancó noviembre y en el camino que lleva a la gran cita del turf platense del próximo 19, hoy habrá función en el teatro del Barrio Hipódromo para ofrecer un atractivo programa de 12 carreras, estando anunciada la puja inicial a las 13.30 y la de desquite a las 19. La cita tendrá como momento culminante la disputa del Handicap República Federativa del Brasil (1.500 mts.), reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras.

Serán seis los ejemplares dispuestos a llevarse los 468.000 pesos de recompensa al ganador. Las chances más importantes corren por cuenta de This Way, que días atrás (reprisando después de seis meses afuera de las pistas) lo hizo con una gran demostración, ya que quedó tercero en el final de Expressive Smart y Scotch And Soda, muy cerca y en muy buen tiempo. Cabe recordar que los dos ejemplares que lo precedieron ese día figuran anotados para animar el GP Joaquín V. González (GI-1,600 mts.), lo que agiganta las posibilidades del buen hijo de Interaction en esta carrera. No nos olvidemos que en la temporada 2018 ganó la Polla (GIII-1.600 mts.) y el Ramírez (GIII-1.700 mts.), lo que avala su chance.

Su principal opositor será Seatlle Guess, que llega a este compromiso en un buen momento de su campaña ya que viene de dos éxitos y hoy intentará seguir la serie. Tercero en discordia ubicamos a Roman Julius, que tratará de aprovechar cualquier traspié de sus dos rivales.

En síntesis, estos tres protagonistas aseguran una carrera de alto voltaje. ¡Hagan juego, señores!

1° Carrera PREMIO: GREENISH (2007) - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

8L 4L 7L 7L 1 CAFE TENNESSEE a 5 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

6P 5P 0L 4L 2 OJO CON TITI z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

2L 4L 3L 3L 3 WALTER FOR EVER a 6 55 BENITEZ VERA JORGE R.-3

3L 9P 5L 5L 4 QUIJOTERO z 5 57 GOMEZ DARIO R.

0S 9L 4L 8L 5 LIBRE TOM z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

7P 9S 0L 6 PREFERIDO CAT z 5 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

7L 7L 7L 0L 7 LOQUITO SALE a 6 55 GONZALEZ ROQUE L.

9L 3L 0L 0L 8 BIO INFAME a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

9L 9 PUZZ ZURETO z 5 57 LENCINAS DARIO E.-4

2° Carrera PREMIO: ROCOCOCO (2009 - 2010) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

3L 5L 6L 4L 1 GACELA LETAL a 3 56 FERREYRA MATIAS N.

Debuta 2 PETITE CHIMO zd 3 56 HAHN GONZALO

Debuta 3 MANIPULADORA STAR z 3 56 GOMEZ JOSE E.-4

6L 2L 4 SUMAYA zd 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

9L 5 MANTRA MELODY a 3 56 ASCONIGA MARIA L.

3L 2L 2L 4L 6 APASIONADA VICTORIA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-4

4P 3P 7 SUPER PERUGIA z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

3° Carrera PREMIO: FERMAGLIO (2015) - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

6L 5L 1L 3L 1 BELL SCAPE a 5 57 HAHN GONZALO

5L 8S 7L 5L 2 LUK ODISEA a 6 55 ARIAS OCTAVIO F.

1L 3L 1L 5L 3 ZENDA ROCK zd 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

4L 1L 3L 2L 4 COSTA GIRL z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-2

1P 1P 7P 1L 5 SABONY z 5 57 VILLAGRA JUAN C.

8P 8L 6P 7L 6 FANTASY LETAL zc 5 57 DIESTRA PEDRO E.

0L 0S 6S 8L 7 BATTAGLIA z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

1S 8S 8S 8S 8 SWEET TRIUMPH t 7 55 PAREDES LUCIANO A.-3

4° Carrera PREMIO: IMMACULATE (2012) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

2L 4L 1L 6L 1 CHEROKEE BEST t 6 57 GIULIANO CAMPI M. M-3

1P 2S 4L 7L 2 ORIENTAL BEAUTY z 6 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-4

9S 6L 2L 6L 3 TRUST IN PEACE a 6 57 PAREDES LUCIANO A.-3

3L 4L 3L 2L 4 TRIUNFATA t 6 54 LENCINAS DARIO E.-4

5P 7S 3L 1L 5 EDRADOUR z 6 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

5S 1S 8S 5S 6 ROCKIN READY (USA) a 6 54 CARRIZO PABLO D.

6L 2L 2L 1L 7 ETOILE DE EPINAL zc 6 57 SOSA MIGUEL A.O.-2

3L 4L 2Z 4Z 8 ALMITA TRISTE t 6 57 MARTINEZ ELIAS D.-2

4L 7L 6L 1L 9 TEMPLE TREASURE z 6 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

5° Carrera PREMIO: LIFE FOR SALE (2011) (3º TURNO)- DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 9L 7L 1 BAYAHIBE SUNSET a 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

0L 0L 8S 4L 2 MARGARETHA ZELLE at 4 57 PEREYRA WILLIAM

6L 2L 6L 3 SALADISIMA a 4 57 SINIANI EMILIANO F.

7L 5L 7L 3L 4 REFLECTORA LIDER a 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

0S 7S 0S 5 BUSY DAY a 4 57 XX

6T 6 SAYADA z 4 57 LENCINAS DARIO E.-4

Debuta 7 MEM'S POLACA z 4 57 GOMEZ DARIO R.

8S 8 EARLY NOW z 4 57 BASCUÑAN RODRIGO D.-4

3L 7L 0P 9 BAMBA KEY a 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

6L 2L 2L 5P 10 RATISBONA z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

6° Carrera HÁNDICAP REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL DISTANCIA 1.500 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

2L 1L 6L 4P 1 GRANDE TONY zn 6 56½ ORTEGA PAVON EDUARDO

3S 4L 1L 1P 2 SEATTLE GUESS z 6 57½ SOSA MIGUEL A.O.

4P 3L 4L 3P 3 ROMAN JULIUS a 5 58 CABRERA ANIBAL J.

5L 4P 0L 3L 4 THIS WAY z 6 60½ PEREYRA WILLIAM

1L 1L 4L 5L 5 SABBIONI z 5 56 AGUIRRE WALTER A.

3L 4L 1L 5L 6 D'OR VAN a 5 57½ FERNANDES GONCALVES F.L.

7° Carrera PREMIO: OLD JACKET (2016) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

7T 4T 0L 2L 1 CHINO TIE z 5 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

6L 6L 0L 3L 2 LLEVO EN MIS OIDOS (H) z 5 55 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

6L 0P 4L 1L 3 THE ROYAL ROSE (H) a 5 55 GARCIA WALTER L.-4

0L 7L 6L 6L 4 SOL CORITIBO z 5 57 BASCUÑAN RODRIGO D.-4

5L 0L 8S 4L 5 DOM PETO z 5 57 ENRIQUE BRIAN R.

0L 4L 9L 8S 6 TOTI SUM z 5 57 PEREYRA WILLIAM

2L 4L 1S 8S 7 MORRITOS FREUDE z 5 57 VALLE MARTIN J.

2L 0L 0P 0L 8 HONOR AL TANO z 5 57 TOCCI LUIS M.

8P 1L 0L 0P 9 ANDRER a 5 57 SANDOVAL CARLOS S.

3L 1L 0P 8L 10 SERRANO SOY z 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-3

8° Carrera PREMIO: SMART GULCH (2013) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

7L 6L 0L 8L 1 CINEMA SHOW z 7 57 YALET JORGE R.(H)-2

2L 1L 4L 4L 2 GOLDEN CENTER a 7 57 ARREGUY FRANCISCO A.

2L 1L 2L 1L 3 MERIDIO z 6 57 SINIANI EMILIANO F.

3P 8P 0Z 1L 4 MARAVILLA NESS zn 6 57 RONCOLI ORLANDO P.

7L 3L 9L 6L 5 CRYSTAL WORLD z 7 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

0L 1L 4L 2L 6 POSITIVA AMBICION (H) a 6 52 ARIAS SANTIAGO N.-4

7S 5S 1S 3L 7 KALKARA(H) a 6 55 ORTEGA TORRES E. G.-3

4L 8L 2L 2L 8 EL ES DE QUEENS z 6 54 XX

5P 0P 3L 8L 9 BIRTWISTLE a 8 57 MENENDEZ CRISTIAN D.

0L 1L 3L 7P 10 LISTORTI a 6 54 PERALTA JORGE L.

7L 4L 6L 2L 11 PUNTANO PAYASO z 7 57 RIVAROLA JUAN C.

9° Carrera PREMIO: GREENISH (2007) (2º TURNO) DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0P 6L 5L 5L 1 ELNUEVOSOBREVIVIENTE z 5 57 MENENDEZ CRISTIAN D.

7L 2L 4S 3L 2 MAJAGUO a 5 57 ALFARO MARCOS A.-4

6L 8L 6L 6L 3 TOM PRINCE z 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

3S 4S 8S 0L 4 TAMBERITO SUGESTIVE z 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

4L 5L 6L 0Z 5 FAST HAPPY z 5 57 PEREYRA WILLIAM

8L 4L 4L 9L 6 NOODLES (URU) z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

8L 0L 7L 9L 7 GOTEADO z 5 57 MARTINEZ ELIAS D.-2

0L 8 AMIGUITO MILO z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

5P 3L 6P 4S 9 SOY MILITO a 6 55 ORTEGA TORRES E. G.-3

10° Carrera PREMIO: RÍO VETTEL (2014) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

5Z 0S 7Z 0L 1 CAZADERO z 5 57 MARTINEZ ELIAS D.-2

0L 0L 0L 4L 2 JUGADO RYE z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

9P 7P 0L 9L 3 VIEJO COCO z 5 57 LOPEZ MARIANO J.

1L 5S 7L 2L 4 RULER SONG a 5 57 CABRERA ANIBAL J.

0L 9L 4L 5L 5 DON VILLARINO z 5 57 LENCINAS DARIO E.-4

9L 0L 6L 0L 6 WEST TIN z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

7P 0S 3S 5P 7 OJOS EN EL CAMINO z 5 57 PEREYRA WILLIAM

2L 2L 2L 5L 8 GREAT PASMENCE z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

4S 3L 1L 4L 9 BIEN RENZO z 5 57 MARINHAS ANDREA S.

2L 5L 7L 3L 10 OPHION a 5 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

6L 4L 5L 1L 11 ZINGO z 5 57 VILLAGRA RAUL E.

11° Carrera PREMIO: VARONIL (2006) - DISTANCIA 1.300 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

6S 8S 7L 0L 1 CRYSTAL WATERS zd 5 57 RIVAROLA JUAN C.

5L 8L 2L 2L 2 KINESIOLOGA z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

4L 7L 0L 8L 3 SPORT HERA z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

0L 6S 4L 6L 4 REE GUAPA a 6 55 SOSA MIGUEL A.O.-2

3L 5P 0L 7L 5 FIESTHERA a 6 55 GARCIA WALTER L.-4

5L 8L 5L 8L 6 TAPENADE z 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-3

6L 5L 5L 7L 7 MASHONALAND z 5 57 FERREYRA MATIAS N.

3T 7L 3T 0L 8 WINNER BELIS a 5 57 LA PALMA MARTIN A.

5L 9L 0L 8S 9 GATA LOCA a 6 55 LENCINAS DARIO E.-4

5L 0L 7L 9L 10 BELL KAL z 5 57 VILLAGRA RAUL E.

5L 0L 3L 5L 11 PERTRECHADA DUBAI z 5 57 CACERES FRANKLIN D.-4

4S 4S 12 TRIP TO VENEZA a 5 57 CARRIZO PABLO D.

12° Carrera PREMIO: PROUD RULER (2012) DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

8L 5L 6L 9L 1 CRETINO Y EXPRESIVO z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

9S 2 EMBRUJADO CRAF a 4 57 PEREYRA WILLIAM

5L 2L 9L 6L 3 MONEY TRAMP z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-2

6L 2L 5L 8L 4 LOGIN z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

9L 0L 7L 8L 5 DUBAI CARIBEÑO a 4 57 LOPEZ MARIANO J.

3L 3L 2L 6 PERFECT SIR z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

0L 0L 0L 0L 7 TWIN KISS z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

8L 8 JAGER SPICE z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

9S 9 PONDE MAN z 4 57 FERREYRA MATIAS N.

0L 0S 0L 0L 10 TORNADO HALO t 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-3

Debuta 11 SPLENDOROSO zd 4 57 VILLAGRA JUAN C.

9S 3S 3L 4L 12 EL ENSAYO a 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 13 REY DE AFRICA z 4 57 PILIERO SERGIO A.

0L 6L 2L 3L 14 CON UN PEY a 4 57 CORIA FACUNDO M.

0S 0S 0P 5L 15 KALBLOOD z 4 57 GOMEZ DARIO R.

0L 8L 5L 6L 16 PETREO MAGIC z 4 57 GARCIA WALTER L.-4

Candidatos para esta tarde

1) WALTER FOR EVER (3) OJO CON TITI (2) QUIJO TERO (4)

2) SUPER PERUGIA (7) SUMAYA (4) APASIONADA VICTORIA (6)

3) SABONY (5) COSTA GIRL (4) BELLE SCAPE (1)

4) CHEROKEE BEST (1) ORIENTAL BEAUTY (2) ROCKIN READY (6)

5) RATISBONA (10) SALADISIMA (3) MARGARETHA ZELLE (2)

6) THIS WAY (4) SEATLLE GUESS (2) ROMAN JULIUS (3)

7) CHINO TIE (1) LLEVO EN MIS OJOS (2) DOM PETO (5)

8) KALKARA (7) MERIDIO (3) GOLDEN CENTER (2) PUNTANO PAYASO (11)

9) MAJAGUO (2) SOY MILITO (9) NOODLES (6)

10) RULER SONG (4) GREAT PASMENCE (8) OPHION (10)

11) TRIP TO VENEZA (12) KINESIOLOGA (2) WINNER BELIS (8) PERTRECHADA DUBAI (11)

12) SPLENDOROSO (11) PERFECT SIR (6) EL ENSAYO (12) JAGER SPICE (8)