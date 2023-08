San Carlos agarra la calculadora

Más allá de que el primer equipo de Villa San Carlos debe pensar en sí mismo para cumplir el gran objetivo de sacar un boleto para el Reducido, el entrenador del Celeste, Leandro Martini, y su grupo de trabajo van agarrando la calculadora y sacan cuentas pensando en lo que será la recta final de la temporada de la Primera B Metropolitana.

El gran objetivo de la institución es luchar por uno de los dos boletos a la Primera Nacional 2024, como también la clasificación a la Copa Argentina, por lo que hay que ganar y cortar la racha de cinco partidos sin ganar, y es una buena oportunidad hacerlo frente al Deportivo Armenio este domingo desde las 15.30, en el Estadio Gennacio Sálice de Berisso, en el marco de la fecha número 11 del Torneo Clausura.

Acassuso con 34, los de Ingeniero Maschwitz y Fénix con 32 y UAI Urquiza y Colegiales con 31 son los principales equipos que pretenden sacarle el último puesto de la general al Villero, aunque todavía queda una buena cantidad de encuentros por delante y en esta jornada se miden dos rivales directos, como los de nuestra región y Armenio.

Con respecto al equipo, aún no hay demasiadas certezas con respecto al once inicial, aunque no habría demasiadas modificaciones. Todo indica que Luciano Machín ocupará el lateral derecho en reemplazo del expulsado Julián Cosi, que vio la roja en el último compromiso frente a Deportivo Merlo.

Este sábado por la mañana en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio en Arana, Martini definirá la alineación titular y a los convocados para el juego, donde también habrá trabajos de pelota detenida y algunos detalles en lo táctico con respecto del rival de turno.

Finalmente, vale destacar que está pautado que el juego con Los Andes, de la próxima semana, sea el domingo 3 de septiembre a las 15.30 en Lomas de Zamora.