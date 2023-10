Santiago Carreras, tras la victoria de Los Pumas: “Lo fuimos a buscar en todo momento”

Tras la victoria ante los Dragones Rojos (ver página 8), Carreras habló con la prensa. “Tuvimos ganas, ganas de querernos llevar más que ellos, y creo que pasó por ahí. Cada vez que lo presionábamos, cada vez que ha­bía un ruck. Nos hacen un par de tries por desconexiones en defensa, pero en todo mo­mento lo fuimos a buscar. Con inconsistencias, con errores, pero el equipo está muy unido, sabe lo que quiere y lo fuimos a buscar”.

Al ser consultado sobre si se tomó revancha del Mundial de Japón 2019, dijo: “Sin dudas es sacarse la espina de 2019. Como lo dije, no era consciente de lo que estaba viviendo en ese momento. Hoy me toca por ahí con otra madurez y que vivirlo así creo que es una locura. Estoy agradecido a mi familia, a mi novia que siempre estuvo. No quiero dejar de agradecerle a la gente que siempre nos bancó y siempre estuvo”.

Además, y en otro orden de situaciones, en el duelo ante Gales, Guido Petti alcanzó los 80 partidos vistiendo la camiseta de Los Pumas. Su primer cotejo como Puma se produjo el 14 de noviembre de 2014 en Génova ante Italia, mientras que su debut mundialista fue ante Nueva Zelanda en el año 2015, en lo que fue derrota por 26 a 16, marcando el único try del equipo dirigido por Daniel Hourcade. Se convirtió de esa manera, en aquel momento, en el jugador argentino más joven en anotar un try en los mundiales.