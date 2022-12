Scaloni: "Me parece totalmente una locura jugar dentro de dos días"

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en la conferencia de prensa tras la clasificación del seleccionado a la siguiente fase del Mundial de Qatar.

Desde Qatar, este multimedio pudo cuestionar al director técnico durante la conferencia de prensa.

Scaloni remarcó que dentro del plantel hay 26 jugadores y que las alternativas para los cambios están. "Son diferentes jugadores pero cada uno tiene sus características".

En cuanto al partido declaró: "Polonia no me sorprendió, porque creo que fue merito nuestro, no tanto fallo de ellos, es un equipo que salía bien a la contra". En cuando a los hinchas dijo "que disfruten"

"Me parece una locura jugar dentro de casi dos días y poco, cuando somos primeros del grupo. Mañana ya es jueves, al otro día ya es preparar el partido y jugar. No están dadas las condiciones para que así sea, pero bueno, es para los dos igual. Somos primeros del grupo y podríamos tener más descanso la verdad", afirmó Scaloni en cuanto al siguiente choque por los octavos de final ante Australia este sábado a las 16 hs.

En cuanto a los enfrentamiento que tuvo y tendrá, dijo que "son todos rivales difíciles. A nosotros nos ganó Arabia, que es un buen equipo pero nadie lo esperaba. El fútbol hoy es partido a partido, hay que analizar todo e, incluso, jugando bien podés perder, como pasó con Arabia, que tuvimos muchas situaciones de gol, nos anulan un gol, para mi legal , otro por poquito. El que piense que Australia será fácil, está equivocado. Cuando jugás un Mundial y representas a tu país, te multiplicás"

Cuando le preguntaron si pensó en cambiar a Messi el DT respongió: "No, si no me lo pino no lo saco. Seguro".

Al final remarcó nuevamente la situación antes del partido del sábado. "Son las 2 de la mañana acá en Qatar estamos todavía en el estadio y Australia está descansando. Salimos primeros del grupo y tenemos que jugar el sábado, la FIFA lo decidió así. Me parece una locura tener tan pocos días. Mañana ya es jueves, al otro día hay que preparar el partido y, al otro, jugar".