Canelo Álvarez arrepentido: "Me dejé llevar por la pasión"

Tras la ola de críticas que recibió el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez luego de que enviara un mensaje amenazante a Lionel Messi, se mostró arrepentido y decidió publicar un mensaje conciliador en las redes sociales.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, publicó Canelo en su cuenta de Twitter, poco antes de que la Selección argentina enfrente a Polonia.

“Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”, agregó.

El boxeador había atacado públicamente a La Pulga, al asegurar que el ídolo argentino había pisado en un vestuario una camiseta de la Selección mexicana que intercambió con Andrés Guardado tras el partido por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????”, preguntaba Canelo. “Así como respeto Argentina, tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, continuó. Y remató: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”.

Finalmente, se pudo observar en imágenes de video que Messi simplemente estaba quitándose los botines, y la cuestionada acción fue totalmente involuntaria.