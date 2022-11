Polonia buscará contener a la Pulga y pasar a octavos

Polonia, líder del Grupo C del Mundial, intentará sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo. Los europeos saben que con el empate se ­clasifican a la siguiente ronda, sin embargo, su entrenador fue claro y preparó el equipo para salir a ganar.

El DT de Polonia también sabe de las dificultades que tiene por delante al tener que enfrentar al combinado nacional, que a pesar de no haber dominado al 100% ambos partidos hasta el momento, puede ser letal de un momento a otro. En ese contexto, Czeslaw Michniewicz aseguró que el equipo europeo no va a “jugar al 0 a 0”, ya que ante el equipo dirigido por Scaloni “no se puede jugar así”.

“No quiero hablar de estilo. Hemos escuchado mucho al respecto. No vamos a jugar al 0 a 0 seguro, porque ante Argentina no se puede jugar así”, contó el DT polaco al respecto de la estrategia para el último encuentro en el Grupo C.

“Es uno de los candidatos a pelear el Mundial y siempre encontrará oportunidades para anotar algo en el partido”, dijo en diálogo con el medio polaco Interia Sport.

“La defensa es importante, pero también queremos marcar goles. Tiene que haber un equilibrio entre defensa y ataque y mucho depende de eso”, sumó Michniewicz.

Y cerró su concepto: “Cuando nos enfocamos en defender, no tenemos posibilidades de un buen resultado. Tenemos que sacar el balón con presión alta, hacer ataques posicionales, contraataques rápidos”.

Hasta el momento, Polonia es líder del grupo con cuatro unidades. Detrás de ella están Argentina y Arabia Saudita, con tres unidades, y más abajo México, con un solo punto.