Scaloni no confirmó el equipo, pero tiene “buenas sensaciones” sobre el físico de Messi

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa sobre la sanción de un partido que cumplió ante la Conmebol en el marco de la previa al cruce de los cuartos de final de la Copa América 2024 contra Ecuador.

“A todos les gusta estar, especialmente cuando uno es el entrenador. La situación es extraña, intentaremos que no vuelva a suceder. No me pasó solo a mí. Necesito estar cerca de mis jugadores, a pesar de que el cuerpo técnico lo hizo maravillosamente bien”, declaró Scaloni, quien estuvo acompañado por Alexis Mac Allister, tras la satisfactoria actuación de Walter Samuel y Pablo Aimar al mando del grupo ante Perú.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, la Selección Argentina todavía no sabe si podrá contar con el liderazgo de su estrella, Lionel Messi, afectado por molestias en el recto anterior de la pierna derecha. “Vamos a esperar un par de horas y tomaremos la decisión. Un día más siempre es mejor. Ayer tuvimos buenas sensaciones y nos tomaremos este día para definir al equipo. En base a la respuesta que tengamos hoy, decidiremos”, remarcó Scaloni.