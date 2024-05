Se bajó el telón de la primera fecha de la Liga Profesional

A pocos días del final de la Copa de la Liga, que coronó a Estudiantes de La Plata como campeón en una reñida final frente a Vélez, arrancó una nueva edición de la Liga Profesional con triunfos de Argentinos, Instituto y Newell’s.

El defensor del título, River, debutó este sábado con goleada por 3-0 ante Central Córdoba en el estadio Monumental mientras que, en otro de los cotejos destacados, Independiente fue derrotado a manos de Talleres de Córdoba.

El domingo empezó con la inesperada derrota de San Lorenzo contra Deportivo Riestra, siguió con el partidazo 4-4 entre Belgrano y Racing (que llegó a estar tres goles arriba en el marcador) y se cerró con una presentación de Boca que, lejos de su mejor fútbol, perdió 1-0 con Atlético Tucumán. Con varios suplentes, el Xeneize dejó una magra imagen en Tucumán por la primera fecha de la Liga Profesional y ahora pondrá la mente en el duelo de este miércoles ante Fortaleza por la Copa Sudamericana. Con el único tanto de Mateo Coronel, Atlético Tucumán cortó una mala racha de triunfos, en donde apenas ganó un partido en todo el año, pero desde la llegada de Facundo Sava levantó el semblante y el equipo salió con otra cara. Boca tendrá mañana el partido crucial por la clasificación en la Copa Sudamericana, ya que de conseguir un triunfo frente al Fortaleza quedará como líder y cada vez más cerca de acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El Tatengue ganó sobre el final en Santa Fe

Unión le ganó 1-0 a Banfield en Santa Fe. Se enfrentaban dos equipos que no alcanzaron a clasificarse entre los mejores de la última Copa de la Liga y buscaban completar un buen torneo para no complicarse con la tabla de los promedios. En el caso del Tatengue, venía de caer por Copa Argentina ante Gimnasia de Mendoza y logró sumar de a tres en este inicio del torneo. El Taladro fue el primero que avisó con un tiro libre desde la izquierda, pero la defensa de Unión respondió bien. El Tatengue respondió con una clarísima en la que Nicolás Orsini le ganó a su marcador y su pase no fue aprovechado por Adrián Balboa, que remató, pero el arquero Facundo Sanguinetti le ahogó el grito.

En el complemento Unión acarició el primer tanto, pero que fue anulado por posición adelantada de Balboa tras capturar el desvío del Sanguinetti luego de un cabezazo de Orsini. No obstante, a dos minutos del final iba a llegar el tonto de Domina para la victoria de Unión.

En la próxima fecha el Tatengue visitará a Instituto en Córdoba el sábado desde las 20.30 y Banfield recibirá a Huracán, el domingo a partir de las 17.45.

Colazo cumplió 100 partidos y lo festejó con un golazo

En el estreno del Lobo en la Liga Profesional, Nicolás Colazo fue homenajeado por llegar a los 100 partidos con la camiseta albiazul y lo festejó con un golazo para marcar el 3 a 0 parcial.

Luego de dos etapas en el club, el defensor lateral, que fue el héroe de Gimnasia en el desempate por el descenso ante Colón, cumplió 100 partidos en el cierre de la Copa de la Liga ante Banfield, y hoy tuvo su reconocimiento.

Colazo disputó la temporada 2017/2018 con el Lobo y luego retomó en 2021. Lleva convertidos nueve goles y cinco asistencias y es el segundo equipo en el que logra esta marca, detrás de los 124 partidos que jugó en Boca.

“En la previa del partido homenajeamos a Nicolás Colazo que cumplió 100 partidos defendiendo nuestros colores. ¡Te queremos mucho, Nico!”, escribieron en las redes del club.