¿Se viene un fin de año Único para Estudiantes...?

El clásico de La Plata se siguió jugando ayer en algunos escritorios y despachos de funcionarios y personas de mucha injerencia en la toma de decisiones y la organización de los espectáculos deportivos.

Después de lo que significó el recibimiento que tuvieron los dos equipos cuando salieron a jugar principalmente el segundo tiempo del partido del domingo, la Agencia de Prevención de la Violencia del Deporte tomó nota de lo ocurrido detrás del arco de la calle 57 y no descarta una dura sanción que podría llevar al Pincha a tener que jugar los últimos partidos del año en otra cancha.

La principal opción, en el caso de que se llegue a concretar la suspensión del estadio de Uno por la utilización de pirotecnia y las agresiones que acusó el arquero Durso de Gimnasia que derivaron en la demora del inicio de la segunda mitad, podrían decantar en una medida inesperada tanto para el club como para los hinchas.

Esta decisión, que se está madurando y que podría no llevarse a la práctica y quedar todo en una simple multa, a la larga podría jugarle a favor a los socios del club, que en las horas previas al clásico contra el Lobo habían mostrado su preocupación por el hecho de que muchos de ellos no pudieron aplicar para poder entrar, poniendo nuevamente el foco de los comentarios en la capacidad de la cancha y la necesidad de ampliar para obtener más lugares, como los que se podrían alcanzar en el 25 y 532 en los últimos partidos del calendario 2023.

El comunicado de Aprevide

“Ayer en el clásico hicieron uso de pirotecnia no autorizada. Arrojaron bengalas. Arrojaron objetos contundentes a jugadores de Gimnasia. Desplegaron un telón del 7-0 que no había sido autorizado por Aprevide, como tampoco los disfraces que usaron para cargar al rival por su situación con el promedio”, expresaron desde la Agencia de Prevención, que días antes se habían juntado con autoridades de Estudiantes para acordar lo que estaba permitido y lo que no.

Según explicaron, el titular de la Aprevide hablará oportunamente una vez que la notificación sea presentada, transite su curso legal y la sanción sea confirmada.

Esta misma podría llegar a ­finales de esta semana, por lo que estaría muy encima el partido del próximo fin de semana contra Godoy Cruz.

Cabe recalcar que la sanción le cabe a la cancha y la intención del club de seguir usándola. Por lo tanto, en el caso de que la institución decidiese no dejar a los socios afuera por falta de capacidad para los próximos partidos de local, tendrá la potestad de pedir el cambio de localía a otro escenario que le permitiese albergar a todos los socios que quisieran ver los partidos que tiene por delante el equipo en La Plata contra Godoy Cruz, Sarmiento, Defensa y Justicia y Lanús.

¿Jugará Estudiantes los últimos encuentros oficiales de la Zona B de la Copa de la Liga en 1 y 57; deberá pagar una importante suma de dinero o tendrá que reducir su capacidad en el estadio por lo ocurrido en el segundo tiempo contra el Lobo?