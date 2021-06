Según Laporta, Messi quiere quedarse en Barcelona

Lionel Messi "quiere quedarse" en Barcelona de España según su presidente, Joan Laporta, quien trabaja para la renovación de su contrato que expirará el próximo 30 de junio.

"Las botas de Leo Messi seguirán en el césped del Camp Nou. Él quiere quedarse. No contemplo un no. Pero no es fácil. Hacemos lo que podemos. No hace falta seducirlo, él está decidido a si se dan una serie de circunstancias quedarse", afirmó Laporta sobre el crack rosarino.

Laporta dijo que la idea es que anunciar "lo antes posible" la continuidad de Messi en Barcelona, y que su amigo Sergio Agüero, flamante refuerzo del club, le insiste para que se quede.

"Va bien, pero todavía no está. El "Kun" Agüero le dice cada día: "Firma que jugaremos juntos". En el aspecto económico lo ha puesto muy fácil, el fair play financiero es otro campo de batalla", señaló el titular de Barcelona.