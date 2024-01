Tras la gran victoria como local en el debut de la Copa de la Liga 2024, el entrenador albirrojo Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa para contar sus sensaciones. “Siempre el balance es positivo cuando se gana, y siempre hay cosas para mejorar. Tuvimos siete situaciones debajo del arco. Quizás no fuimos eficaces. Podríamos haber abierto el marcador antes. Se dio así el partido. Enzo Pérez tiene la calidad que muestra, la jerarquía se nota”, expresó el Barba.

Consultado sobre el mercado de pases y los jugadores que podrían arribar a la institución, Domínguez explicó: “Siguen negociaciones abiertas, y hasta que no cierre el mercado de pases vamos a estar expectantes. No es traer por traer, tienen que ser refuerzos que den lo que este grupo hoy no tiene. Tenemos dos jugadores casi cerrados. Digo casi porque en este mercado ya nos han dado su palabra y nos han fallado como persona. Lo mínimo que pedimos en esos casos es que lo puedan decir de frente. Las negociaciones son por un extremo y un mediapunta. Si llegan nos pueden dar algo que hoy no tenemos, serían variantes necesarias”.

Por último, el entrenador albirrojo se refirió a lo que debe mejorar el equipo y también le dedicó un párrafo a la polémica sobre Pellegrini: “Hay que quedar mejor balanceado, mejor equilibrado. En esas dos situaciones podemos mejorar mucho. Matías demostró que quería estar, pero no le encontramos el lugar. Siempre pensamos en lo mejor para el equipo”.