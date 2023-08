Sin Madonna Benois en el camino, Bella Giulia es opción en el Clásico

1° Carrera - LA CHARMANTE (2009) - Distancia 1.100 metros

7P 2 EL CAMPERITO z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

0L 0L 0L 0L 3 GELATO PERFECT z 5 57 FERNANDEZ LUIS M.

0L 4 VAYAHABLANDO t 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

5d 5d 0L 5 PRINCIPE DEL SUR a 6 55 CHAVES URBANO J.-3

3L 6 ABSTEMIO DEVIL z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 0P 8S 9P 7 BRENTANO PRIZE z 5 57 LAVIGNA FRANCISCO J.-2

Debuta 8 EL SOBERANO z 6 55 MENENDEZ FRANCO D.

7L 7S 9 OJO MEJOR a 5 57 LOPEZ MARIANO J.

7L 4L 3L 6L 10 SELVAGEN a 6 55 REYNOSO GUILLERMO S.-4

2° Carrera - AP CANDY (2013) - DISTANCIA 1.200 METROS

5L 0L 0L 4L 1 ORNECA KEY z 4 57 XX

8P 5S 6P 8L 2 FORTY HELENA z 4 57 XX

8L 2L 7L 6P 3 GENOA VELVET z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

8S 4 QUEEN'S HIT z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

0L 6L 0L 4L 5 MODOSITA EVA z 4 57 ARIAS DANIEL E.

7L 5L 0L 2L 5a PROMETIDA EVA z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

6L 5L 3L 5L 6 ARRABALERA INCA z 4 57 XX

7L 7 CRIOLLA SOY z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0L 8 FURIOUS WAY zc 4 57 XX

7L 6L 3L 5L 9 MAGA TEXANA a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0S 0L 0L 0S 10 VENTOLINA SCAT z 4 57 PILIERO SERGIO A.

2L 4L 5L 3L 11 PRESERVADA z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

3° Carrera - : JOY MIMOSA (2018) - Distancia 1.100 metros

3P 2S 7S 8S 1 UNA FELICIDAD z 5 57 BANEGAS KEVIN

1L 7L 3L 7L 2 BUENA B zd 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7L 1L 4L 6L 3 GIULIANA SHY a 6 55 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 7L 5L 9L 4 LA ECOLOGA a 5 57 SINIANI EMILIANO F.

9L 1S 1S 5 ALAMEDA BOMB z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

1L 3L 8L 2L 6 AZUCAR TUCUMANA z 5 57 LOPEZ MARIANO J.

6L 1S 2L 2L 7 DANCY PARTY a 5 57 COLASSO LAUREANO V.-4

1S 6S 1L 6L 8 JOY MIMOSA z 8 55 XX

2P 1S 5S 1S 8a RIMOUT LORAN z 5 57 MONASTEROLO IVAN E.

4° Carrera - LA CHARMANTE (2009) (2º TURNO) - Distancia 1.100 metros

5L 5L 4L 6S 1 QUE AMBICIOSO a 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 9L 9L 0L 2 INDIO DREAM t 5 57 VILLAGRA RAUL E.

7L 0L 0L 3 LUCA BRASSI t 5 57 XX

7P 7S 6P 5L 4 TAGLIANI z 5 57 CHAVES URBANO J.-3

4S 2L 5 PERFIL DE CRACK z 6 55 SALAZAR RAMIRO E.-4

0L 6 AS DE MESTRE zc 5 57 BANEGAS KEVIN

6L 7L 6L 0L 7 BUEN DURAZNO a 5 57 AGUIRRE WALTER A.

0S 7S 4S 0S 8 LORD TWISTER zd 5 57 XX

3L 9L 0L 7P 9 NICOLS SPRINGS z 6 55 RAMALLO LAUTARO N.-3

8L 4L 8L 9L 10 VEGA OPTIMISTA zc 5 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

6L 0L 4L 8L 11 SEATTLE HOPE zd 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5° Carrera - CLáSICO DIEGO WHITE (G3) - Distancia 1.700 metros

0S 2L 3L 1L 1 DEEP FEELINGS z 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

3S 5S 1S 2 HALO OLA HIT z 3 56 VALLE MARTIN J.

6S 4S 8S 6S 3 BEAUTY DE TRIOMPE z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 9L 1L 7L 3a TOTAL TRIOMPHE a 3 56 MONASTEROLO IVAN E.

1S 9S 0S 3L 4 BELLA GIULIA a 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

1P 5 FLAVIE z 3 56 BANEGAS KEVIN

9L 2L 8L 1L 6 MEET RAFAELA z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.

6° Carrera - ENDERLY (2022) - Distancia 1.100 metros

7L 3L 0L 5L 1 SUPER CURIOUS z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

2L 1L 7L 0L 2 CAT CAPO z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0L 8L 8L 6L 3 HOLLAND HIT z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

9L 0L 7L 8L 4 SIN OLVIDO z 4 57 DIESTRA PEDRO E.

8L 6L 2L 2L 5 ALFANO TOP z 4 57 GOMEZ DARIO R.

6L 1L 9S 3L 6 ANDES NEVADOS a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 2L 3L 4L 7 EYES HAVE IT a 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

7L 4L 5L 5L 8 PANCHO E FLORES z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

7° Carrera - CARMELINDA (2011) - Distancia 1.600 metros

9S 0P 2Z 2L 1 MORE THAN WORDS (BRZ) z4 57 MONASTEROLO IVAN E.

8L 8L 7L 0L 2 EL GUILLOTE z 4 57 XX

0L 0L 0L 6L 3 FANTASY DREAMER t 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

4L 5L 6L 8S 4 QUIET Y CAPRICHOSOzd 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 8L 8L 6L 5 IDOLO MARTY z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 4T 3Z 5L 6 BRUSH FIRE z 4 57 XX

3S 6L 2L 3L 7 YOU BE YOU a 4 57 LOPEZ MARIANO J.

0S 5S 8 COORDINATOR a 4 57 ORTEGA TORRES E G.

0P 9L 9 ENCRISPADO z 4 57 MATURAN WALTER R.

0L 0L 8L 0L 10 FIDEL RABID z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

9S 7L 0S 0S 11 SEARCH VICTORY z 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

4L 5L 8L 4L 12 NARCOSIN z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

8° Carrera - JUILLIARD (2014) - Distancia 1.100 metros

7L 2S 6S 1L 1 QUE CORREDORA a 6 57 VILCHES FERNANDO M.

3L 1L 7L 4L 2 CATEDRATICA STRIPESz 6 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

1P 5P 9P 8P 3 FAMOSA SAR z 6 57 XX

7S 0L 3L 8L 4 VICUNA MACKENNA at 6 57 SAEZ GASTON G.

6L 4L 1L 6L 5 NOTA AL PIE z 6 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7S 2S 3L 4L 6 AGUELLA zd 6 57 BANEGAS KEVIN

4L 6L 6L 8L 6a BETTINA M t 6 57 ARIAS DANIEL E.

5L 7L 8L 3L 7 BOMBITA LETAL a 6 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

8L 5L 4L 9L 8 CORSA CLARITA zd 8 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

1L 4L 8L 4L 9 MANDARINA SAM a 7 54 RIVAROLA JUAN C.

7L 5L 6S 4L 10 VENTISCA DE NIEVE z 6 57 MENENDEZ FRANCO D.

9° Carrera - KENTUCKY WILDCAT (2012) - Distancia 1.100 metros

0L 1 FISHNET z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6L 2 CALIDA Y FIEL z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

0L 8L 6L 4L 3 TARDE SOLEADA z 3 56 BETANSOS HORACIO J.

9L 4L 4S 4L 4 CHE MOROTTI z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 5 LA OASIS z 3 56 XX

Debuta 6 DESACATADA TIM z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

0L 4L 0L 7L 7 BALITA LU z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-2

Debuta 8 QUE MARIE zc 3 56 GOMEZ DARIO R.

8L 8L 2L 0L 9 BORI SAR z 3 56 VILLAGRA RAUL E.

Debuta 10 CHE CATIA KEY z 3 56 PINTOS JUAN I.-4

Debuta 11 CRAZY BOMB z 3 56 RECUERO LUCIANO M.-4

9L 2L 12 MALE BROWN a 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

8L 2L 13 SINGLE PASION z 3 56 BANEGAS KEVIN

Debuta 14 GOING NORTH z 3 56 MONASTEROLO IVAN E.

10° Carrera - ESPECIAL "HARRY MARTINEZ" - Distancia 2.200 metros

3P 1L 1P 4P 1 OPPIDUM z 5 60 ALDERETE OSVALDO A.

1S 6S 2L 1L 2 ENDOZING z 4 57½ VALLE MARTIN J.

2L 3P 2P 1L 3 LAGARTO BOY z 5 60 MOREYRA WILSON R.

2P 1P 4P 3S 4 MEANT TO BE z 4 57½ GIANNETTI ADRIAN M.

3P 6P 1S 4S 5 EL ALBERTO zd 4 57½ ORTEGA PAVON EDUARDO

1L 2L 1L 1L 6 EL POKER DE ASES z 4 57½ VILLAGRA JUAN C.

1P 2L 1L 2L 7 ETTE SEIVER z 4 57½ BLANCO RODRIGO G.

2S 1S 1S 7S 7a ROBERTS HIT z 5 60 CABRERA ANIBAL J.

1P 7S 6S 8S 8 MASTER CLETTE t 6 60 FERNANDES GONCALVES F.L.

7P 3P 1S 7S 9 SAN VALENTINO a 6 60 XX

11° Carrera -KENTUCKY WILDCAT (2012) (2º TURNO) - Distancia 1.100 metros

7L 1 INDY NET zc 3 56 AGUIRRE WALTER A.

0P 2 CELTIANA a 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

Debuta 3 SPIRIT RIDE z 3 56 CABRERA LUCIANO E.

9L 3L 3L 4 EN VOZ ALTA z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 5 MIRANDA BEACH z 3 56 ARIAS DANIEL E.

6L 6L 9L 6L 6 HER FORCE z 3 56 MARINHAS ANDREA S.

4L 7 AFTER HOURS z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

Debuta 8 PORTOFINA zc 3 56 PEREYRA CARLOS O.

Debuta 9 CALETA CRUZ t 3 56 PINTOS JUAN I.-4

Debuta 10 CURIOSA HIT z 3 56 BLANCO RODRIGO G.

9L 6L 7L 9L 11 ETERNA SEATTLE z 3 56 XX

7L 4L 8L 6L 12 PANTELARIA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

9L 5L 2L 13 RE GUARANI a 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

Debuta 14 LADGERDA a 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

12° Carrera - STRIPES STAR (2010) (2º TURNO) - Distancia 1.200 metros

5L 8L 5L 3L 1 REE TOP a 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 7P 8L 5L 2 EMMA TV z 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

8L 3 IRIDESSA z 4 57 ARIAS DANIEL E.

0L 9L 4 SOLA EVA a 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

3L 8L 3L 6L 5 PAURINA a 4 57 ROMAY ABEL I.

9L 3L 4L 4P 6 BEAUTY LITTLE STAR z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.

7L 0L 0L 7L 7 BONITA FELI z 4 57 GOMEZ DARIO R.

9L 0L 8 GUAPA K a 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

0P 7L 4L 9 LA DIBBA a 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

4L 9L 3L 2L 10 VEROGALA SI z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

4L 7L 0L 7P 11 REINA DEL FLOW a 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

13° Carrera -TWINS RYE (2016) - Distancia 1.100 metros

4S 7P 1L 7P 1 LUZ AZTECA z 5 57 LOPEZ MARIANO J.

0L 8L 9L 9L 2 ASIPAN t 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

7T 2T 0T 1L 3 THE CATHEDRAL WRONGz 5 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

4L 2L 1L 7L 4 GIRL KEY zc 5 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

7L 5L 0L 4L 5 MIDORI z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

0P 7L 5L 7L 6 LUMINOSA HERO a 5 57 BANEGAS KEVIN

6P 4S 0S 9S 7 AGARDELADA a 5 57 VILLAGRA JUAN C.

3L 7L 0L 0L 8 NAIGELLA LETAL z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

7T 5P 5S 2L 9 AGUJA ESCARLATA t 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

2L 2L 3L 6L 10 EARLY JAZZ zc 5 57 RIVAROLA JUAN C.

6L 4L 2L 5L 11 LAMITIE z 5 57 ROMAY ABEL I.

7P 8L 0L 3L 12 MOST GIRL z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8L 4L 3L 0P 13 QUE BUENA PLUS z 5 57 XX

6S 3L 6L 6L 14 MARIAHUINCUL z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

Candidatos para esta tarde

1ra.) 6 – 10 – 8

2da.) 4 – (5 – 5A) – 11

3ra.) (5) – 7 - 6

4ta.) 5 – 4 – 9

5ta.) 4 – 2 – 5

6ta.) 5 – 6 - 7

7ma.) 7 – 1 - 6

8va.) (6 – 6A) - 1 - 7

9na.) 13 – 12 – 11 - 9

10a.) (7 – 7A) – 6 - 3

11a.) 13 – 7 – 4 - 5

12a.) 10 – 1 - 6

13a.) 9 – 12 – 13 – 10