Un Castillo de ilusiones que se derrumbó en 20 minutos

Tarde con sol en La Plata. Todavía en pleno invierno, en el contexto del último fin de semana de agosto, por momentos amagó a renacer la esperanza de Estudiantes.

El equipo, que presentó una versión secundaria para guardarse a los titulares para la Copa Sudamericana, demostró que tiene recambio y justificó la llegada de dos refuerzos como Alexis Castillo y Federico Fernández. Pero de todas maneras no le alcanzó para revertir la mala racha en el inicio del segundo semestre deportivo y sumó la tercera derrota consecutiva.

Unión se paró mejor en la cancha. Firme y aplomado, no tardó en hacerse amo y patrón del juego y torazo en rodeo ajeno.

Estudiantes se defendió bien con Federico Fernández y Orbe, que lograron contener las imprecisiones en los pases y las pelotas perdidas de Zapiola y Deian Verón en la mitad de la cancha.

Matías Godoy y Mauro Méndez fueron una carta de amenaza para los defensores de Unión solo por sus movimientos. Y con el correr de los minutos el partido fue cambiando de protagonista.

El equipo mostró dudas en el mediocampo, pero logró contrarrestar con los rechazos del experimentado Pájaro Fernández y la presencia de Andújar con intervenciones sólidas debajo de los tres palos.

Recién en la parte final del primer tiempo, cuando los visitantes empezaron a sentir el desgaste, el Pincha aprovechó un rebote para lanzar con un centro una asistencia para Castillo, que apareció por el centro del área para definir de cabeza.

En el complemento, lo poco que había realizado el remendado equipo de Domínguez en el primer tiempo se desmoronó como un “castillo” de naipes con el viento en solo 20 minutos.

Unión empató rápido con un cabezazo de Mosqueira que aprovechó una desatención de los centrales tras un córner. Y minutos más tarde Morales no perdonó un error lapidario de Mariano Andújar, quien fue víctima del patinozo campo de juego del Pincha, no pudo contener bien la pelota y le cedió la chance a los visitantes de ponerse arriba en el partido.

Antes de los 15 minutos los santafesinos habían dado vuelta el resultado y un minuto antes de los 20 ampliaron la diferencia con otro gol de Morales.

Ni siquiera el ingreso de Boselli por Méndez (cambio pensado para alternar el desgaste de los delanteros pensando en el choque contar el Corinthians) le permitió a Estudiantes torcer el rumbo del partido. Apenas un tiro libre de Zapiola que se fue cerca del travesaño le generó al equipo de Domínguez la posibilidad de insinuar cierta reacción en la parte final del encuentro.

Estudiantes sumó la tercera derrota consecutiva y llega presionado a revertir la llave por la Sudamericana.

El debut con gol de Manyoma no alcanzó

Si bien fue superado en todas las líneas y jugó a merced de lo que le propuso Unión, en el primer tiempo el León no sufrió situaciones de riesgo en su arco, más allá de varios intentos y aproximaciones cerca del área. Pero eso no fue demasiado saliente para uno de sus refuerzos, que tuvo ayer su estreno en la red en 1 y 57.

Cuando la primera parte se estaba consumiendo, Franco Zapiola apareció en ataque, se proyectó por la izquierda, y sacó un centro pasado y preciso, el cual superó a Mauro Ménde. El mismo encontró a Alexis Castillo Manyoma en el segundo palo. El colombiano metió la cabeza y abrió el partido, un minuto antes del descanso. Sin embargo, no sirvió de mucho, ya que luego todo terminaría a favor de la visita.

Cabe destacar, que el futbolista de 20 años había llegado en la segunda semana de agosto y estará en el club hasta junio de 2027. El Pincha compró el 50 por ciento de los derechos económicos de su ficha.

Ante la prensa y pospartido, el colombiano comentó: “Debutar con gol y convertir es algo soñado. Lastimosamente el resultado no estuvo a nuestro favor pero estoy feliz por este momento y tener esta confianza. Primeramente pensamos en hoy, porque vamos paso a paso, pero lamentablemente no se nos dieron las cosas y ahora tenemos que pensar lo que viene. El técnico me pidió que me asocie y pise el área para poder llegar al gol”.

Federico Fernández tuvo su regreso

En la derrota ante Unión de Santa Fe por 3 a 1 en 1 y 57, también hubo un estreno pero de un viejo conocido, ya que luego de haber sido presentado hace unas semanas atrás, Federico Fernández tuvo minutos en el equipo. El Pájaro, quien se convirtió en el segundo refuerzo en el presente mercado de pases, fue uno de los pocos jugadores de experiencia en un equipo alternativo que dispuso Eduardo Domínguez.

Cabe destacar, que el defensor surgido de las divisiones inferiores de Estudiantes, y que formó parte de la Selección Argentina bajo las órdenes de Sabella, volvió a vestir la camiseta del León 4.472 días después del último partido que había jugado. Aquella vez, el 28 de mayo del 2011, cuando su equipo perdió ante Independiente, en la cancha de Quilmes.

En su primer partido en su vuelta, al ex-Nápoli le tocó jugar en el contexto de un equipo plenamente alternativo, pero le sirvió para sumar minutos, mostrando que está bien física y futbolísticamente.