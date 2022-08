Sosa: “Me siento feliz de volver a estar acá”

Estudiantes hizo realidad un sueño pendiente y concretó la vuelta de José Ernesto Sosa luego de 12 años. El Principito vestirá nuevamente la camiseta del Pincha hasta diciembre de 2024 y defenderá los colores que lo vieron nacer.

Ayer, en conferencia de prensa, fue presentado de manera oficial en City Bell y no ocultó la emoción del momento: “Me siento muy feliz de estar acá, les agradezco a todos los que trabajan en Estudiantes. Estoy emocionado, sin encontrar las palabras justas para describir todo lo que se me viene a la mente”. Y agregó: “Me mantuve con distancia, nunca me expresé generando alguna ilusión. Hay muchas personas que tienen un rol muy importante en mi vida relacionada a Estudiantes. No me hubiera ido cuando era joven, pero el fútbol y la carrera del jugador es así”.

En referencia a las negociaciones para cerrar la vuelta, Marcos Angeleri habló en nombre del Departamento de Fútbol: “Me tocó llevar adelante el contacto con José por la amistad que tenemos. En representación del club, intenté ser ubicado y respetuoso en todo momento con sus tiempos y cuestiones personales. En este mercado de pases tuvimos la suerte de ponernos de acuerdo, él mostró buena predisposición y nunca hubo un inconveniente”, afirmó.

Sobre la posibilidad de no poder jugar en el año, dijo: “Corriendo peligro el tema del cupo, mis palabras hacia el presidente fueron claras, estaba totalmente decidido. He vivido épocas muy lindas y valoro cualquier etapa del club, iba a estar acá cuando tuviera que ser. Mi decisión de volver fue por Estudiantes, no por el momento futbolístico”.

“Estoy a disposición para encarar y acompañar con mucho esfuerzo y responsabilidad este proceso. Trataré de dar todo para que siga de manera positiva y ojalá los logros se puedan ver más adelante”, conlcuyó la conferencia el flamante refuerzo.

“Como decía Bilardo, hay que dejar los tres puntos en La Plata”

En medio de la alegría por la vuelta de un hijo de la casa como José Sosa, Estudiantes tiene que jugar la vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores: hoy recibirá a Paranaense de Brasil desde las 21.30. Será en el estadio Uno. Y un día antes, luego del entrenamiento matutino, Ricardo Zielinski habló en conferencia de prensa.

Entre sus palabras, dejó una frase contundente. Recurrió al Doctor para motivar a todo el pueblo Pincha: “Nos gusta jugar un fenómeno, obvio. Pero en esta instancia, como decía Bilardo, hay que buscar dejar los tres puntos en La Plata”, aseguró.