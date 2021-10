Tabárez recupera soldados para la triple fecha

La Selección de Uruguay que dirige técnicamente Oscar Washington Tabárez recuperará jugadores importantes para enfrentar a Colombia mañana a las 20. Luego de no estar en los partidos anteriores por diferentes motivos, Luis Suárez, Edinson Cavani y el mediocampista Nicolás de la Cruz estarán disponibles para los partidos ante Colombia, Argentina y Brasil por la triple jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Suárez y Cavani no pudieron estar en los encuentros de la triple fecha de septiembre pasado al no recibir el visto bueno por parte de sus clubes para viajar y luego regresar a disputar sus respectivas ligas. Los delanteros seguramente sean los titulares para el encuentro de mañana volviendo a ser una dupla temible de cara a estos tres partidos, donde tendrán rivales difíciles y los Charrúas deben defender ese tercer puesto que les está dando la clasificación.

A pesar de esto, lo de Edinson todavía no está confirmado porque aún se espera la habilitación para que el delantero pueda jugar ante Brasil el jueves 14, ya que el gobierno brasileño no permite el ingreso de personas que lleguen desde el Reino Unido. Por su parte, De la Cruz no estuvo por una lesión aunque jugó en River Plate al otro fin de semana, pero el Maestro lo volvió a tener en cuenta y regresará también con Darwin Núñez, Sebastián Coates y Lucas Torreira.