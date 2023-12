Tachando los días para la gran final

Estamos a muy pocos días de lo que será la gran final de la Copa Argentina de Fútbol, donde el primer equipo de Estudiantes de La Plata tiene una nueva cita con la historia. Después de 14 años, el equipo hoy comandado técnicamente por Eduardo Domínguez jugará un choque decisivo, a 90 minutos, en este caso con Defensa y Justicia, tratando de levantar un trofeo y ponerse una nueva estrella en el pecho, algo soñado por todos en el comienzo de esta temporada.

Para este compromiso, en la jornada de ayer tanto la Asociación del Fútbol Argentino como la organización del certamen más federal del país oficializaron que el partido entre el Pincha y el Halcón será el próximo miércoles, 13 de diciembre, desde las 21.10, en el Néstor Díaz Pérez de Lanús. El arbitraje será de Nicolás Ramírez y la transmisión de TyC Sports.

Habrá 20 mil localidades para el público albirrojo (ver nota aparte), por lo que habrá un marco espectacular para acompañar al León. El Pincha tratará de hacer un buen partido, ante uno de los mejores elencos del fútbol argentino, que igualmente en las últimas semanas fue bajando su producción, al punto tal que en el partido disputado por la Copa de la Liga se llevó una derrota sin atenuantes contra los del Barba en el Jorge Luis Hirschi.

No obstante, todos saben que este es otro encuentro, otra historia, por una competencia y una instancia diferente, por lo que no se puede fallar y lo hecho en el partido que se jugó hace muy poco tiempo, poco tendrá que ver con lo que viene. El juego en caso de terminar igualado no tendrá alargue, sino que se va a cerrar desde los disparos del punto penal, algo que le agregaría un condimento épico a la definición de la Copa Argentina.

Igualmente, no hay que hacer futurología y en Estudiantes están trabajando duramente en el Predio Mariano Mangano de City Bell, donde Domínguez y su grupo de trabajo están tratando de alistar al mejor 11 para afrontar el choque con los de Florencio Varela. En detalle, Santiago Ascacibar está para volver y seguramente será de la partida, al tiempo que todas las luces están puestas en la recuperación de Gastón Benedetti.

El Vasco, que fue destacado en su Larroque natal en las últimas horas, todavía no está trabajando con normalidad, por lo que su lugar puede ser ocupado por Eros Mancuso. Sin embargo, la idea del oriundo de Entre Ríos es tratar de jugar como sea el cotejo con el Halcón, por lo que no se descarta su presencia.

Algunas incógnitas

Más allá de lo de Benedetti, las grandes preguntas en Estudiantes pasan por la presencia del Ruso de arranque, que podría compartir la mitad de la cancha con Jorge Rodríguez, José Sosa y Fernando Zuqui, dejando su lugar Franco Zapiola. Además, Guido Carrillo o Mauro Boselli son los otros interrogantes que tiene Domínguez, ya que se espera que no arranquen los dos de entrada, tratando de tener herramientas en el banco en caso de que haya que ir a buscar el partido en la etapa complementaria.

Así las cosas, el Pincha encarará hasta el lunes por la mañana los entrenamientos en turno matutino, el martes será por la tarde y ya allí quedarán concentrados a la espera del compromiso más importante de los últimos años, donde el elenco albirrojo se puede calzar una estrella en el pecho después de 13 años, donde el recordado equipo de Alejandro Sabella, del cual hoy se cumplen tres años de su partida, ganó el Apertura 2010.

En Defensa esperan por dos caídos

Defensa y Justicia, uno de los mejores equipos del fútbol argentino, viene entrenando en el predio José Lemme, tratando de llegar de la mejor manera al compromiso del miércoles ante Estudiantes, buscando ser el verdugo albirrojo y quedarse así con el título de la Copa Argentina, que no pudo levantar en todas estas ediciones.

Nicolás Tripichio y David Barbona, este último hombre con pasado en Estudiantes, son dos de las bajas que tiene el elenco de Varela, pero que seguramente puedan ser considerados para saltar al campo de juego del Granate el 13 de diciembre.

El defensor y el volante son de los mejores jugadores del Halcón, que tratará de levantar un nuevo trofeo.

Cambios en las divisiones juveniles

El próximo año tendrá muchos cambios en la estructura de las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata, donde lo más sorpresivo aparece en la Cuarta división, que era dirigida por Martín Mazzucco, pero que ahora tendrá a Maximiliano Zanello como entrenador y a Mazzu, muy querido por todos en City Bell, como ayudante de campo.

Zanello, hombre muy cercano a Alejandro Saggese, fue jugador de Racing Club de Avellaneda y en este año fue cesanteado de su cargo por Marcelo Romano en las juveniles de la Academia, donde venía haciendo un gran trabajo.

Luego no habrá demasiadas modificaciones, aunque Valter Schunke, hermano de Jonathan, nuevo entrenador de la Reserva, reemplazará en Séptima a Juan Vinaccia. Mientras que el coordinador de Infantiles será Diego Baiocco, que supo trabajar en Asociación Nueva Alianza. Se viene un 2024 muy movido en el mundo de las inferiores pincharratas, tratando de levantar la vara.