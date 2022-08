Taekwondo: las hermanas Arteaga construyen un sueño

La ciudad de La Plata se caracteriza por ser una de las formadoras de grandes talentos deportivos. En esta línea se destacan las gemelas Brisa y Celeste Arteaga, de 15 años , que hace más de 10 construyen su sueño de convertirse en referentes del ­taekwondo nacional.

Formadas en el Club Unión Vecinal, poco a poco, con múltiples participaciones en diferentes torneos y campus, se encuentran en carrera para convertirse en atletas de élite. En este sentido, a partir de este año comenzaron a ser parte de la Selección nacional. Las hermanas cuentan con rendimientos destacados en cada competencia de la que han formado parte y se afianzan con un futuro prometedor, pero necesitan el apoyo económico para poder costear su participación en numerosos torneos internacionales.

En diálogo con El Clásico, Celeste comentó: “Para mí el taekwondo es lo que me da gran parte de mi felicidad; no solo por el deporte en sí, sino también por mis compañeros y amigos, las experiencias, como los campus, los torneos y entrenamientos. Esos momentos nos unen, ya que con la edad que tenemos, no podemos ni salir siempre, ni reunirnos a la tarde con nuestros compañeros de colegio”.

Ser un atleta de élite requiere de mucho sacrificio, lo cual indefectiblemente modificará la vida de cada deportista. Con entrenamientos tanto en el Cenard como en Unión Vecinal al menos cinco veces por semana, las gemelas dejaron de lado muchas de sus actividades cotidianas para poder enfocarse en su sueño.

“Entrenamos tres horas todos los días después del colegio. Lo paso muy bien practicándolo, como que me hace despejarme de lo que pasa afuera, y me concentro en lo que estoy haciendo. Siempre tratando de autosuperarme en las técnicas y psicológicamente también, ya que influye mucho la mente.” continuó Celeste.

Los próximos compromisos que deberán afrontar serán en el 6° Argentina Open en Mar del Plata, del 9 al 11 de septiembre, y posteriormente en el Open de Chile, del 23 al 25 del mismo mes. Las chicas Arteaga se encuentran preparándose para representar al país de la mejor manera. Con el objetivo de poder juntar fondos para pagar las inscripciones y los gastos de la participación, desde el Centro Integral de Taekwondo están impulsado la organización de un bingo a beneficio.

“Mi sueño sería primero pelear internacionalmente, representando a nuestro país, y después poder salir campeona mundial”, finalizó Celeste.