Tal como se esperaba, Amiguita Fortify hizo “trote inglés” en la carrera central

Por GALOPON

Como antesala de la gran fiesta del turf de este sábado, ayer hubo función en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo con trece actos en la cartelera. En un marco bien primaveral, se disputó la carrera central del programa, el Especial “La Feona” (1.400 mts.), donde Amiguita Fortify –como se esperaba desde el día de la anotación- se alzó con la victoria ganándole fácilmente por seis cuerpos a Missandei, mientras que a tres largos quedaba Maestrilla, completando en ese orden la tira de candidatos dada por este medio.

Cotejo reservado para yeguas de 5 años y más edad, ganadora de tres o más carreras, ocupó el octavo turno de programación y contó con ocho participantes, ya que Aiyanna dejó en blanco el compromiso. El cierre de las apuestas mostró el apabullante favoritismo de Amiguita Fortify, con un sport de $1.30 sobre la chance de Maestrilla ($5.15). Trasladado el pleito a la pista, la pupila de Néstor Bustos, conducida eficazmente por el jockey Leandrinho Goncalves, logró la sexta victoria de su regular campaña dándole la razón a la cátedra y empleando 1 min 23 s 28/100 para los 1.400 metros de pista normal. Así el jinete sumó un nuevo triunfo que lo convierte en el jockey más ganador en un año en la historia del turf argentino, y todavía falta un mes.

Volviendo a la carrera, ni bien se abrieron las gateras, Nota Al pie, Amiguita Fortify y Missandei fueron las más prestas en partir; de tal forma que al plantearse la carrera Missandei accionó el DRS y rápidamente le sacó dos cuerpos de ventaja a la gran favorita, quedando cerca Tan Especial, Máster Augusta y Rubia Awe.

Al pasar por la señal del kilómetro, la favorita se le fue al humo a la puntera colocándose a tan solo medio cuerpo, en tanto dos largos por detrás se ubicaban Máster Augusta y Rubia Awe. De esa forma se zambulleron en el codo de la calle 41, donde Missandei volvió a estirar a un cuerpo la luz sobre la favorita, quedando en un segundo plano Máster Augusta y Rubia Awe.

En plena elipse a la gallarda puntera se le fue encima Amiguita Fortify, distanciándose ambas del resto, y así pisaron la recta con las dos yeguas pugnando por la vanguardia. Poco duró dicha paridad ya que enseguida Amiguita Fortify se separó de su rival y se encomendó al disco, que cruzó con media docena de cuerpos de ventaja sobre Missandei, quien mantuvo fácil el segundo lugar; en tanto Maestrilla completaba el podio.

Por último, la vencedora se movió en 23 s 41/100 los primeros 400 metros; 46 s 13/100 para los 800 metros; y 1 min 10 s81/100 para los 1.200 metros.

La primera fue para la favorita The Mad Craf

En el Premio “Abalanche” (1.600 mts.), que arrancó con la reunión, la victoria fue para nuestra candidata The Mad Craf, que le ganó por dos cinco largos a Debouchina, en tanto que Nymeria Kennedy completó el podio.

El cotejo estaba reservado para potrancas de 3 años que no hubieran ganado y fueron ocho ejemplares los que lucharon por el triunfo, siendo ungida gran favorita The Mad Craf -que iba en yunta con Máster Never- ($1.50). En la cancha confirmó dicha superioridad, corrida al centímetro por el jockey Aníbal Cabrera en un registro de 1 min 39 s 85 centésimas sobre pista húmeda.

Abiertas las gateras, Nymeria Kennedy, Será Tú Voz, Eleodora Vega y The Mad Craf salieron en un pie de igualdad primereando a todas sus rivales; y enseguida Nymeria Kennedy le sacó largo y medio a Eleodora Vega, quedando cerquita Será Tu Voz y The Mad Craf. Sin aflojar en el ritmo, pasaron por la señal del kilómetro con la puntera ya apremiada por Será Tu Voz y la favorita, mientras que Eleodora Vega comenzaba a perder acción. Así completaron el opuesto, y ya en el codo de la calle 41 Nymeria Kennedy mantenía el pescuezo de luz sobre sus dos rivales.

Promediando la elipse The Mad Craf igualó la línea de la puntera, y de esa forma entraron al derecho. Pero metros más adelante, con lujosa acción, logro despegarse la pupila del “Cebolla” Reisenauer para cruzar el disco con cinco cuerpos de ventaja sobre Debouchina, que se quedó con la segunda chapa atropellando en el final. Así, en el octavo intento, la defensora del stud-haras “Firmamento” pudo salir de perdedora. Pero seguramente repite enseguida.