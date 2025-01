Tenis: Díaz Acosta se mete al equipo nacional

Facundo Díaz Acosta se unió al equipo argentino que viajará este sábado a Noruega para disputar la primera ronda de los Qualifiers 2025 de la Copa Davis. El tenista zurdo, de 24 años, fue convocado por primera vez, ocupando el lugar de Francisco Cerúndolo, quien debió ausentarse debido a una lesión en el talón de Aquiles.

Tras regresar del Australian Open, donde alcanzó la tercera ronda, Cerúndolo intentó recuperarse físicamente, pero finalmente comunicó su baja al capitán Javier Frana. Ante esta situación, Frana actuó rápidamente para garantizar un equipo completo en Noruega. La formación argentina estará compuesta por Tomás Martín Etcheverry (38°), Mariano Navone (47°), Facundo Díaz Acosta (73°), Horacio Zeballos (4° en dobles) y Andrés Molteni (19° en dobles).

Nacido en La Lucila, partido de Vicente López, Díaz Acosta es el actual campeón del Argentina Open, torneo que lo posicionó dentro del Top 50 del ranking mundial. Sin embargo, su trayectoria destacada comenzó en 2018, cuando brilló en los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Buenos Aires, ganando una medalla de plata en singles y una de oro en dobles junto a Sebastián Báez.

“Representar a Argentina en la Copa Davis es un sueño para cualquier tenista. En nuestro país, este torneo tiene una gran historia. Para mí, es de las cosas más increíbles que me pudieron pasar. Desde chico iba a Parque Roca, Tecnópolis o Parque Sarmiento a ver todas las series posibles; incluso me escapaba del colegio para hacerlo. Voy a dar lo mejor desde el lugar que me toque y disfrutar cada momento”, expresó Díaz Acosta tras recibir la noticia de su convocatoria.