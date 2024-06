Tenis: Nadal no estará presente en Wimbledon

El tenista español Rafael Nadal confirmó que no participará en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada que se lleva a cabo en Londres, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos de París.

En un comunicado en sus redes sociales, el exnúmero uno del mundo detalló: “Ayer se anunció que jugaré en los Juegos Olímpicos en París, mis últimos Juegos Olímpicos. Con este objetivo, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en arcilla hasta entonces. Es por esta razón que echaré de menos jugar en Wimbledon este año”.

Nadal expresó su tristeza por no poder competir en Wimbledon, un torneo que ha ganado en dos ocasiones, en 2008 y 2010: “Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble torneo, que siempre estará en mi corazón, y estar con todos los aficionados británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos”.

Para llegar en la mejor forma posible a los Juegos Olímpicos de París, Nadal también anunció su regreso al ATP 250 de Bastad en Suecia, un torneo que jugó al inicio de su carrera y del que guarda buenos recuerdos: “Un torneo que jugué al principio de mi carrera y donde lo pasé muy bien tanto dentro como fuera de la cancha”, comentó el español.