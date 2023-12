Tévez 2026: “Así como ellos exigen, yo también voy a exigir”

Después de haber conseguido el objetivo de mantener la categoría y quedar a un paso de la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga, ahora el Rojo busca la renovación de Carlos Tévez hasta 2026. El Apache habló ayer, se refirió a la renovación de su contrato, explicó por qué no se dio la firma y habló del armado del plantel.

“Después del partido estaba tranquilo porque dimos todo. Son días difíciles porque uno tiene que tomar decisiones y es algo nuevo para mí el poder cambiarle las circunstancias a algunos jugadores que no vamos a tener en cuenta para el año que viene. Son decisiones que uno tiene que tomar”, expresó Carlitos. “Quiero agradecer a la dirigencia, al hincha por el apoyo que uno recibe. El cariño en estos tres meses fue muy grande, aprendí cosas que hacen que uno crezca como técnico, y aprendí a entender al hincha de Independiente, que te obliga en todo momento”, agregó.

“El contrato está de palabra pero todavía no lo firmé. Así como la gente impone y quiere resultados, nosotros tenemos que estar a la altura. Se tiene que ver el Independiente que yo pretendo. Voy a exigir lo mismo a la dirigencia, por eso no firmé”, contó el DT. “El contrato está para firmar, no tenemos ningún problema y casi seguro lo firmamos. Si traen los jugadores que uno pretende y que uno está convencido de que pueden jugar en Independiente, vamos a competir. Así como ellos son exigentes, yo voy a exigir”.