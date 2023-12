Rugby: Los Pumas 7s debutan en Dubai

El seleccionado nacional de rugby seven volverá a la carga en el Circuito Mundial. Desde mañana, comenzará toda la acción en la cancha entre el sábado y el domingo, bajo un nuevo formato de juego denominado SVNS 2024. En esta instancia, participarán los doce mejores seleccionados tanto en el cuadro masculino como en el femenino.

En la competencia masculina, la delegación argentina participa integrando la Zona B junto a España, Australia e Irlanda.

Las demás zonas conformadas son: Zona A, con Nueva Zelanda, campeón de 2023, Canadá, Samoa y Sudáfrica, que defiende el título en Dubai; y Zona C, con Fiji, Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña.

El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora jugará sus partidos de la fase de grupos el día sábado en estos horarios: vs. España, desde las 3:28 horas de Argentina; luego vs. Australia, desde las 7:36 horas; y cerrará la fase de grupos vs. Irlanda, desde las 13:12 horas.

Los Pumas 7s finalizaron la temporada anterior en el segundo lugar del Circuito Mundial de Seven, tras obtener los torneos de Vancouver y Londres, mientras que en Singapur, Los Ángeles y Toulouse finalizaron segundos.

La tabla general de la temporada anterior fue la siguiente: 1.° Nueva Zelanda (200 puntos), 2.° Argentina (179), 3.° Fiji (156), 4.° Francia (151), 5.° Australia (133), 6.° Samoa (132), 7. Sudáfrica (120), 8.° Irlanda (114), 9.° Gran Bretaña (100), 10.° Estados Unidos (98) y 11.° España (57).