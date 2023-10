Tras la victoria ante Sarmiento, Estudiantes se entrenó pensando en Boca

Los futbolistas de Estudiantes se sacaron la bronca ayer en Uno luego de tres partidos sin conocer la victoria por la Copa de la Liga Profesional, al derrotar a Sarmiento de Junín por la décima fecha. Ahora deberán pasar de página rápidamente para poner la mira en su siguiente compromiso. Boca aparece en el calendario pincha, que estará visitando la Bombonera el sábado por la tarde y a quién enfrentará en Copa Argentina.

Si bien los dirigidos por Eduardo Domínguez vienen teniendo una copa relativamente irregular, con los tres puntos de la jornada del lunes llegaron a las nueve unidades en 10 partidos dentro de la Zona B y sobre todo, a los 54 en la tabla general pensando en la clasificación a las competencias internacionales del año entrante, uno de los grandes objetivos a nivel institucional.

Frente a este panorama, y con el deber cumplido al sumar de a tres contra los juninenses en el Jorge Luis Hirschi ante su gente, los de Domínguez retomaron las prácticas, ya con la mira en el Xeneize. No obstante, el DT del Pincha se amaneció con la muy mala noticia de la lesión de Santiago Ascacibar, quien deberá estar cuatro semanas inmovilizado por una ruptura parcial del ligamento lateral externo en una de sus rodillas.

Además, hay preocupación en cuanto a Mauro Boselli, que el lunes no salió a jugar el segundo tiempo por una dolencia en el posterior de su pierna derecha, por lo que el goleador será uno de los jugadores a seguir de cerca de cara a la visita a los de Jorge Almirón en cuestión de días. De hecho, hoy le harán estudios al delantero de 38 años y a partir de ahí, se resolverá qué es lo que sucede con su presencia en el equipo.

En total, el León contará solamente con tres jornadas más de trabajo, por lo que el exentrenador de Colón no quiere perder el tiempo y decidió que no haya días libres. El reencuentro, como es habitual, contó con tareas regenerativas para quienes jugaron ayer y fútbol para quienes no lo hicieron ante el elenco de Pablo Lavallén.

El Pincha espera por la sede ante Boca por Copa Argentina

Tras el duelo ante Sarmiento de Junín, lo cierto es que Estudiantes tiene en el horizonte el juego con Boca y no será el único que jugará ante el Xeneize. Dicho esto y si bien se medirá con el equipo de Jorge Almirón por el torneo doméstico, tiene un compromiso importante por las semifinales de la Copa Argentina. Así las cosas, para este duelo todavía resta confirmar la fecha y la sede, por lo que el Pincha está a la expectativa.

La agenda de la Selección Argentina tiene que ver con el día y el lugar del encuentro del Pincha, dado que será en la próxima Fecha FIFA, la del fin de semana del 18 de noviembre, sabiendo que, al otro día, está programado el ballotage presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei. La idea es que el elenco de Domínguez se mida ante Boca el viernes 17 de noviembre, mientras que el día anterior sería el lugar para el otro cruce de la semifinal de la Copa Argentina entre San Lorenzo y Defensa y Justicia. Cabe recordar, que en lo que será la jornada del el jueves 16 desde las 21, la Selección Argentina estará recibiendo a su par de Uruguay.

Finalmente, todo indica que el enfrentamiento entre el León y el club de La Ribera será en el estadio Mario Alberto Kempes, pero de todos modos aún resta confirmarse y se esperan novedades para los próximos días. De igual manera, y en el mismo sentido, los hinchas aguardan para poder acompañar al equipo en una instancia en la que podría tomar trascendencia por el objetivo final del certamen federal que se está jugando.

Sebastián Zunino, el árbitro para la próxima fecha

Tal como mencionamos anteriormente, Estudiantes visitará a Boca en la Bombonera el próximo sábado. Para este compromiso, en la jornada de la tarde de ayer, se conoció quién será el juez que impartirá justicia. Cabe resaltar, que el duelo entre Pinchas y Xeneizes está pautado para el 28 de octubre a las 19 y el elenco de Jorge Almirón viene de caer ante Racing en Avellaneda y con un equipo sumamente alternativo.

Así las cosas, el juez que dirá presente en la jornada sabatina será Sebastián Zunino y estará acompañado por Adrián Delbarba y Hugo Páez, que serán sus colaboradores. En tanto, el cuarto juez será Franco Acita, mientras que en el VAR hará lo propio Leandro Rey Hilfer y en el AVAR lo hará Sebastián Martínez.