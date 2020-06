Troglio y Gimnasia: “figurita repetida”

El exentrenador del Lobo y responsable del equipo del ascenso en 2013, Pedro Antonio Troglio, arremetió contra un directivo de Gimnasia que estuvo en la anterior gestión, que arrancó en 2016, y que según calificó: “Perdió la memoria”.

Todavía en el exterior, el exvolante de la Selección y el Lobo, entre otros equipos, recordó que en el último paso por la institución de calle 4 lo fueron a buscar “como un salvador, pero después te pegan una patada”.

“Vas vos, medianamente bien. Después, cuando te va mal, porque es normal que te vaya mal en Gimnasia a veces, te vuelan enseguida. Cuando te vuelan, te cuentan todas tus miserias, las mismas que tuviste el día que te contrataron. Prefiero no irme malherido”, expresó.

“No me gusta que hablen de mí en un lugar que quiero tanto. Si a mí que me echen de otro club y me ensucian no me importa, pero que te ensucien en el lugar que vos tenés una relación especial con todos no me gusta”, agregó el actual entrenador de Olimpia de Honduras en una entrevista con DirecTV.

En ese sentido, dejó en claro que su problema no es con los fanáticos Triperos: “La gente no tiene nada que ver. Prefiero ir a la cancha a ver el partido. Ya estuve tres veces, es medio figurita repetida. Es demasiado. Ay, viene el salvador; chau, patada en el tuje, que se vaya. Después mañana nadie quiere ir, y vení otra vez... Ya está. Es una figurita repetida”, sentenció.