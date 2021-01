Turf: programa “de bolsillo” en la pista del Barrio Hipódromo

No hay respiro para los burreros platenses desde que arrancó el nuevo calendario hípico. El mismo indica que esta tarde hay una nueva función (la séptima reunión del año) en la pista del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa “corto” de 10 carreras. El cotejo inicial se largará a las 15 y el de desquite cuando el sol comience a recostarse en el horizonte. Alrededor de las 20.

Temprano, en el segundo turno, se correrá el Hándicap Haras La Biznaga, reservado para yeguas de 3 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras. Serán seis las ejemplares dispuestas a cotejar fuerzas en el tiro de la milla y en el lote aparecen Honoria y Sexy Sea, que tienen una deuda pendiente desde mediados de diciembre pasado cuando la tordilla con la excelente conducción de Luisito Vai venció a ese día la favorita, por medio cuerpo y de punta a punta.

Hoy vuelven a enfrentarse y con los dos kilos de ventaja en el peso, Honoria buscará la revancha. Tercera en discordia ubicamos a Curandera Island, que también viene de vencer en la arena de Palermo.

Los candidatos de Hoy

1ª.) EL PIFANO (4) SOUTH CHUCK (7) EL PACINO (1)

2ª.) HONORIA (4) SEXY SEA (6) CURANDERA ISLAND (1)

3ª.) ALRECOLDO (4) SADNESS KEY (7) RENATO (6)

4ª.) SUERTE ORDENADA (10) YASY (2) PUNTITA POPA (1) HEY BEAUTY (8)

5ª.) LITTLE EMPRESS (6) VA LIZA (1) MIC ARRIBADA (8)

6ª.) EL HUMORISTA (2) GO GO PERFECT (5) QUE VIEJO (8) ROYAL COMPASSION (9)

7ª.) CANDY BILLION (2) AYMARAES (4) MASTER CHARM (1)

8ª.) NIÑA BUDDHA (1) LODE BUDDHA (7) MAR Y PESCA (11)

9ª.) INCA STAR (7) BROKEN DREAM (3) PERFECT WOMAN (1A) ONE MORE (4)

10ª.) ALTA SOCIEDAD (3) DUQUE TAMBERO (7) ACARAMELADO KEY (5) QUE INFERNAL (1)