Turf: salen a la pista los productos de dos años

Ya con la mira puesta en la fecha máxima del turf platense, a celebrarse el jueves 19, hoy habrá nuevamente actividad en el Hipódromo local a partir del mediodía y hasta que “se ponga el sol” (la última se corre a las 19). Serán 14 carreras y lo destacable del programa está en la disputa de dos especiales reservados para productos de dos años. E

n la tercera carrera, se disputará el Especial Precoces (2018-Clasificatorio), donde se verán las caras seis potrancas, ya que Roma Bahía no será de la partida, y de ellas, nuestro voto lo defenderá la marplatense Money Mondy.

Por su parte, los potrillos saldrán a la pista en el 6to. cotejo y en esta prueba también vamos a confiar en un foráneo, en Open Your Eyes, que también llega a La Plata con preparación en el hipódromo de Mar del Plata y al cuidado del entrenador César O.Zapico, que después de la reapertura volvió encendido a la actividad concretando resonantes triunfos tanto en esta pista como en Palermo.

CANDIDATOS PARA HOY EN LA PLATA

1ª.) FLOPY PLUS (2) FIERA DE MACABU (10) LA SIRACUSA (1)

2ª.) BEZANT (8) NEW INDY (12) FISKARDO (6)

3ª.) MONEY MONDY (7) RE RABIOSA (3) HI WEST (5)

4ª.) LAKE HOLY (5) LA CHINWINA (12) PAR AMOUR (3) MAD GALA (9)

5ª.) LTTLE EMPRESS (7) CH AVALA VIC (9) BLACK RAIN (8)

6ª.) OPEN YOUR EYES (3) TUTELEN RUCA (1) CANDY RANCHER(6)

7ª.) APACHE DE VUELTA (9) GRAN CUMPARSE (10) JOGADOR (1)

8ª.) CITYS JANE (4) CRAZY NOV (7) SPORT HERA (2) VITAMINADSA (12)

9ª.) JACK BAUER (9) MY CELEBRITY (3) HEROES (2)

10ª.) GAME OF LOVE (1) YASY (11) BATISFERA (7)

11ª.) HONEY GIRL (5) LIPPEE (9) HOLY MUSIC (12) CHE VIZCACHA (10)

12ª.) ZAMBITA LETAL (1) INDIE SOUL (5) CIA NISTEL (15)

13ª.) CATEDRATICA MINISTER (10) LINDA MELENITA (1) STILL FOR SALE (11)

14ª.) ALWAYS ME (9) GOBIERNO DIGNO (5) EL DELINEADO (7) LUDOVIKA RUSER (10)