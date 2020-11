En el centro de Uno

Hace un año, Estudiantes armaba una doble megafiesta (sábado y domingo) para presentar el estadio de 1 y 57, por el cual se venía trabajando, luchando y reclamando desde que arrancó el presente milenio.

El primer año llega en un momento complicado e incómodo por la pandemia del coronavirus, que postergó muchos objetivos y metas que tenía el club para este lugar, y que entre otras cosas contemplaba una despedida del equipo de rugby de Los Pumas antes del debut en el Tres Naciones, el próximo sábado.

Estudiantes, a través de la Comisión Directiva, pensó el estadio en parte como una unidad de negocios para retroalimentar su mantenimiento, y proyectar el club no solo en la parte deportiva sino también en la parte institucional y comercial.

A partir del 20 de marzo, el estadio se cerró como el resto de las instalaciones de los clubes en la Argentina, y recién en la parte final del invierno se permitió habilitar el Paseo de los Profesores como centro gastronómico. Primero con la modalidad de pedidos y envíos a domicilio, y desde septiembre con las mesas al aire libre.

Ayer, en una nueva recorrida del diario Hoy, multimedio que adquirió un palco exclusivo en el cuarto piso, marcando presencia y apoyando la terminación de un sueño para uno de los clubes de la ciudad, se pudo observar el renovado movimiento con los nuevos permisos, que se irán ampliando en los próximos meses.

En el estadio de 1 y 57, en donde esta semana se incrementará el número de empleados para trabajar en el lugar en la previa al partido oficial de Estudiantes con Argentinos, ya no solo está habilitado el paseo gastronómico sobre la calle peatonal que conecta 1 con el Paseo del Bosque, también está abierto el bar de la calle 1 y 56. Este ofrece mesas al aire libre en el interior del estadio, pegadas a la cancha de fútbol, para poder observar la cancha o el estadio sentado.

Si bien no fue confirmado de manera oficial, hay quienes sostienen que no sería descabellado abrir el bar el domingo al mediodía y permitirle al público que pueda acercarse a almorzar, hacer una larga sobremesa y quedarse a ver el partido. Esto, porque es Estudiantes el único club de la Argentina que combina un local comercial con la vía pública y el interior de su cancha.

Es factible, de todos modos, que el bar permanezca cerrado para que las autoridades de la AFA o de la Liga no le llamen la atención al club, que de todos modos podría organizar para un selecto grupo de fanáticos que quisieran ver el partido, un almuerzo especial al lado de la cancha.

Más allá de todo esto, también desde hace una semana está funcionando el gimnasio Sport Club al aire libre, con profesores que guían las clases sobre el Paseo de los Profesores.

Desde la secretaría de Deportes se le pretende dar un impulso a distintas actividades deportivas durante el verano, pasando una gran parte de lo que se desarrollaba en el Country a la zona de los gimnasios y el mismo paseo peatonal, pero más cerca de 1 y no tanto del Paseo del Bosque.