Últimos detalles antes del gran partido del semestre

Mañana desde las 18, Boca estará recibiendo a River en la Bombonera, en una nueva edición del encuentro más importante del fútbol argentino, que será ni más ni menos que en la Copa de la Liga Profesional, en la quinta fecha y por un interzonal entre los de Gallardo, que navegan en la Zona 1 y los de Russo, que están en los puestos de arriba de la Zona 2.



En el Xeneize, Carlos Tévez y la figura de los últimos encuentros, Edwin Cardona, no se entrenaron en las últimas horas por precaución y hay dudas con respecto a la presencia del volante colombiano, mientras que el capitán sí estará ante el Millonario.

En tanto, el defensor Carlos Izquierdoz volvió a practicar con el grupo en forma normal y es muy seguro que pueda jugar desde el comienzo, aunque el cuerpo técnico aguardará hasta mañana para tomar una decisión.



El posible equipo entonces sería con Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Carlos Zambrano, Izquierdoz o Lisandro López, Frank Fabra; Gonzalo Maroni, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Cardona o Alan Varela o Agustín Obando; Sebastián Villa y Tévez.

En la última práctica, Tévez y Cardona estuvieron en el gimnasio: el Apache salió del entrenamiento de fútbol de ayer por una molestia en uno de sus tobillos, mientras que el colombiano tiene una sobrecarga en el cuádriceps izquierdo.



Por su parte, el Muñeco brindó una conferencia de prensa donde manifestó: “Hay mucho de emocional en esta clase de partidos. Los jugadores que asimilan mejor jugar estos encuentros terminan haciendo la diferencia”.



“No tengo ninguna duda, tengo el equipo, pero no se los di a los jugadores. Para mí son tan importantes los que arrancan como los que estarán en el banco. El arranque es importante, pero también el desarrollo del partido puede generar cambios y ahí tienen que estar concentrados”, agregó, como también deslizó que le gusta jugar el Superclásico en el estadio Monumental.



Asimismo, dejó su impresión sobre el Superclásico: “Estos partidos se observan en el mundo y hay que mantener la concentración. Estos juegos son espectaculares. Te generan adrenalina o emociones que otros no generan y aunque no esté el hincha, muchos están pendientes. Cada partido de éstos es un desafío espectacular para vivir”, afirmó.



River irá por el triunfo para no quedar relegado en la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, donde reúne seis puntos, a seis del líder Colón.



“Lo importante es lo que nosotros tengamos a mano, como equipo, porque depende absolutamente de nosotros. No me cambia nada, aunque sé lo que representan algunos jugadores rivales, no cambia nuestro funcionamiento”, completó Gallardo.



La posible formación sería con: Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas, Jonatan Maidana; Milton Casco, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal, Fabrizio Angileri; Matías Suárez y Rafael Borré.