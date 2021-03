Estudiantes, Colón y una historia muy particular

En la década de 1990, tiempos de lucha y reconstrucción para Estudiantes, había una frase que acompañaba cada previa en la cancha de 1 cuando el equipo jugada de local: “Si vas a la cancha con bandera, gorro y vincha, pedí ya Periódico Pincha…”.



La frase le corresponde el editor del extinto Periódico Pincha, Horacio Broitman, quien junto a su familia acompañó siempre a Estudiantes y en especial en tiempos difíciles para el club.



Con 31 años, “El Rusito” o “Puñalada” (tal cual lo bautizó el Mago Capria) formó parte de una odisea para acompañar al equipo a Santa Fe, en un partido en el que Colón llegaba puntero invicto del torneo de la B Nacional y como principal candidato a salir campeón. Algo parecido a la actualidad.



En circunstancias distintas, pero con algunos puntos en común, esta noche el Pincha y el Sabalero se van a disputar el liderazgo de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, en lo que se presenta como una final anticipada. Dos equipos armados, ordenados y con potencial goleador.



En aquel 1994, por ejemplo, Estudiantes derrotó al Sabalero por 1 a 0 con un gol sobre el final del partido de Rubén Capria y los jugadores les regalaron las camisetas a los hinchas que habían viajado a Santa Fe. Fue, incluso, la última vez que usaron la camiseta Adidas, ya que luego comenzarían con la marca Olan que se robó las fotos del campeonato del ascenso y las protagónicas campañas del equipo del Profesor Córdoba.



Aquellos festejos en la cancha en el atardecer del 8 de octubre de 1994 quedaron manchados por violentos episodios que se cobraron heridos y daños materiales a los vehículos que trasportaron a los platenses a Santa Fe. Broitman se llevó la peor parte.



“El Rusito” viajó en una combi con ocho personas más, entre las que se encontraba el exdirigente Lito Café, y los fanáticos Emiliano Salas y Fabián Mayocci, entre otros.



“Era otro fútbol, otra época. Ganamos 1 a 0 y ya sentíamos un clima raro en la cancha. Eran miles de hinchas de Colón y no sé si llegaban a mil de Estudiantes que habían viajado. La hinchada con un par de micros y algunas combis. El Hache (jefe de la hinchada) me decía Mirá que hoy tenés que llevar la bandera vos eh. Pero era una broma que me hacía. Ganamos, festejamos y a la salida ya se había puesto de noche. El chofer nos vino a buscar con el parabrisas roto. Ya arrancamos mal la vuelta. Cuando nos estábamos subiendo siento un frío en el cuerpo desde atrás, porque apareció un hincha de Colón que estaba escondido en un árbol. Era una cacería. Me cortó el estómago con una botella rota.

Sentí que nos mataban. Me salvó una mujer policía que sacó el revólver, se colgó de la puerta de la combi y abrió paso a la fuerza para que me pudieran llevar al hospital. Perdí mucha sangre aquel día. Dejé sangre en Santa Fe”, recordó Broitman.



Al llegar al hospital la secuencia no mejoró para los fanáticos del

Pincha que acompañaron al equipo de Russo y Manera. “Ahí noté que tenía algo grave, porque sentí que los médicos hablaban entre sí”, comentó.



Tras aquel episodio, el director del Periódico Pincha recibió seis puntos de sutura y logró volver a La Plata después de la medianoche.



“No nos querían dejar pasar. En el hospital tardaron en atenderlo. Y cuando agarramos la ruta de vuelta tuvimos que parar en una estación de servicio para comprar uno de esos parabrisas de plástico para evitar mojarnos”, explicó Emiliano Salas, otro de los pasajeros de la odisea santafesina. Hinchas que dejaban todo y hasta exponían la vida por seguir al equipo en condición de visitante. Hoy, ni de local se permite entrar a los estadios…

Luego de aquella noche negra en Santa Fe, Broitman no volvió nunca más a ver un partido de visitante. Salas lo siguió haciendo, pero a todos les quedó para siempre el recuerdo. Un partido caliente, con historia y muchas cosas en juego.



Esta vez, pero en 1, Pinchas y Sabaleros se volverán a disputar la punta de la tabla, Los dos llegan invictos. El empate no es negocio para ninguno.